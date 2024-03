In Rd. 18 der ADMIRAL 2. Liga gastierte die Vienna beim GAK. Der souveräne Tabellenführer ist voll auf Kurs Meistertitel und Aufstieg. Weiters sind die Grazer seit drei Spielen in Folge ungeschlagen und kassierten bis dato sowieso nur zwei Niederlagen. Die Vienna spielt eine solide Saison. Mit 26 Punkten ist der Siebente außerdem auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe und hat bis zu Rang 2 noch alle Möglichkeiten. Einzig die Formkurve zeigt gerade etwas nach unten, denn seit dem Frühjahresstart konnten die Wiener noch keine Partie gewinnen. Am Ende rettet der GAK dank eines Treffers in der Nachspielzeit beim 2:2 noch einen Punkt.

Der 27-jährige Kameruner Michael Cheukoua rettete mit seinem sechsten Saisontor Liga-Leader GAK 1902 per Lastminute gerade noch einen Punkt beim 2:2 in der Merkur Arena gegen die starke Vienna, die wie im Hinspiel wieder einen 2:0-Vorsprung erzielte.

Intensive Anfangsphase und Führung für Vienna nach halber Stunde

Auf dem Rasen der Merkur Arena entwickelte sich eine sehr aktive Anfangsphase mit Halbchancen auf beiden Seiten. Die rund 4.000 Fans im Stadion kamen jedenfalls auf ihre Kosten – es war eine interessante Ligapartie, welcher zunächst nur die Tore fehlten. In der 18. Minute vergab die deutsche Leihgabe Jastremski bei einem Abschluss aus halbrechter Position nur um Zentimeter. Viele hart umkämpfte Zweikämpfe im weiteren Verlauf.

Die Elf von Alex Zellhofer zeigte eine sehr gute Leistung, stellte dem Tabellenführer alles Mitgebrachte in den Weg und ging dann auch nicht unverdient nach exakt einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Aus einem schnell vorgetragenen Gegenstoß über die linke Seite kam der Ball leicht abgefälscht in den Strafraum, wo Bischof eiskalt verwertete (30.).

Tore auf beiden Seiten im zweiten Abschnitt

Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Grazer dann wiederholt gefährlich an den Strafraum. Jastremski, Cheukoua & Co blieben aber immer wieder an der dicht gestaffelten Defensive der Vienna hängen und so ging die Partie mit der knappen Führung für Blau-Gelb in die Kabinen.

Der GAK kam dann sehr zielstrebig auf den Platz zurück und gleich in der 38. Minute zu einer TOP-Chance. Nach Vorarbeit von der linken Seite vergab Maderner jedoch die hochkarätige Abschlussmöglichkeit. Die Tore machten die Gäste! Nach einem Foul von Köchl an Bischof in der 53. Minute im Strafraum gab es keine Diskussionen und sofort Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwertete Ex-GAK-Stürmer Peham, der bereits bei der 2:3-Hinspielniederlage der Vienna auf der Hohen Warte zwei Treffer erzielte, zum 0:2 (52.). Die große Reaktion der Grazer, die auch im Herbst gegen die Zellhofer-Elf einem 0:2-Rückstand hinterher gelaufen waren, blieb aus! Zu viele Fehler und Unachtsamkeiten im eigenen Spiel waren dafür verantwortlich.

Richtig spannend wurde es dann aber noch einmal in der 75. Minute, als Bauer den kurz zuvor eingewechselten Satin im Strafraum foulte – auch hier wurde sofort die Entscheidung auf Strafstoß getroffen und Maderner verkürzte auf 1:2 (75.). Im Finish warfen die Hausherren dann noch einmal alles nach vorne, bissen sich aber am sehr soliden Gegner die Zähne aus.

Erst in der 94. Minute und mit der letzten Aktion des Spiels folgte dann doch noch der Ausgleich. Nach einer Flanke von Satin war Cheukoua im Strafraum zur Stelle und markierte den 2:2-Endstand. Der GAK 1902 beweist gegen eine sehr starke Vienna-Mannschaft wie im Hinspiel wieder viel Moral und rettet am Ende gerade noch einen Punkt.

Wir holen beim GAK nach einer 1:0 Pausenführung und einer guten Leistung einen Punkt. Noah Bischof und David Peham sorgen für die zwei Treffer. 💙💛 #ViennaFamily #comeonvienna #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/oJ5PDsHAKc — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) March 1, 2024

GAK 1902 – First Vienna FC 1894; 2:2 (0:1)

Freitag, 01.03.2024 (20:00 Uhr), Merkur Arena (Graz), Z: 4.000, SR: Emil Ristoskov

GAK 1902: Meierhofer, Jovicic, Rosenberger (Milla, 87.), Köchl (Holzhacker, 63.), Gantschnig, Maderner, Schriebl, Rusek (Zirngast, 73.), Cheukoua, Jastremski (Mayer, 63.), Eloshvilli (Satin, 74.)

First Vienna FC 1894: Giuliani, Luxbacher, Monschein (Ochs, 84.), Sanogo (Abazovic, 90.), Steiner, Omerovic, Bumbic, Peham (Stratznig, 90.), Bauer, Bischof (Boateng, 78.), Kreuzhuber.

Torfolge: 0:1 Bischof (30.), 0:2 Peham (54., Elfer), 1:2 Maderner (75., Elfer), 2:2 Cheukoua (90.+4.)

Gelbe Karten: Jovicic (13), Köchl (53.), Monschein (67.), Bauer (74.), Luxbacher (90.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos