Zum Abschluss der Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga traf am frühen Ostersonntagnachmittag der FC Liefering auf den Tabellenzweiten Floridsdorfer AC. Die beiden Teams lieferten sich eine kampfbetonte Partie, die letztlich einen klaren Sieger fand. Die Jungbullen setzten sich durch späte Tore mit 4:1 durch. Der FAC konnte zwar kurzzeitig auf 2:1 verkürzen, letztlich aber nicht mehr zulegen. Erstmals in dieser Saison kassierten die Floridsdorfer mehr als zwei Gegentore.

Diabate sorgte für die 1:0-Führung der Lieferinger schon nach fünf Minuten

Schwungvoller Start der Gastgeber

Die Lieferinger starten schwungvoll ins Spiel. Soumaila Diabate nutzt die erste Gelegenheit der Partie und trifft zur Führung für die Heimischen. Trotz des frühen Rückstandes lassen sich die Gäste nicht verunsichern. Gleich eine sehenswerte Aktion des FAC, Flavio gelingt es allerdings nicht, diese gute Möglichkeit zu nutzen. In der Folge entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, doch letztlich fehlt die Durchschlagskraft.

Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo sich die Gäste immer öfter dem Tor annähern, steht es plötzlich 2:0 für die Lieferinger. Zeteny Jano versenkt das Leder im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit der 2:0-Führung geht es dann auch in die Pause.

Zeteny Jano jubelt über sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0.

FAC mit dem Anschlusstreffer durch Bertaccini

In der zweiten Halbzeit startet Floridsdorf druckvoller und es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe es 1:2 steht. Paolino Bertaccin bekommt in der 57. Minute das Leder im Strafraum und schießt ein. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste riskieren in der Folge mehr, wollen unbedingt einen Punkt aus Salzburg mitnehmen. Die sich ergebenden Distanzschüsse führen aber nicht zum Erfolg.

Anstatt des 2:2 fällt in der Schlussphase dann die Entscheidung zugunsten der Salzburger. Gaoussou Diakite mit einem für den Goalie unhaltbar abgefälschten Schuss und Phillip Verhounig, der den Ball im Strafraum bekommt, zwei Gegenspieler aussteigen lässt und flach einschiebt, bringen die Lieferinger mit 4:1 in Front. Die Gäste-Defensive war beide Male zu weit aufgerückt und für die Lieferinger war es ein leichtes, diese auszuhebeln. Das 4:1 ist gleichzeitig der Endstand.

Niedelage in Salzburg 😔

Unsere Blau-Weißen müssen sich heute beim FC Liefering mit 1:4 geschlagen geben.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 21

FC Liefering - FAC 4:1 (2:0)

Sonntag, 31.03.2024 (12:30 Uhr), Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, SR: Jakob Semler

FC Liefering: Hamzic, Schablas, Okoh, Diabate, Reischl, Jano, Agyekum (Atiabou, 41.), Paumgartner (Sulzbacher, 71.), Trummer (Lechner, 84.), Daghim (Verhounig, 71.), Wallner (K)

FAC: Spari - Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K) (Friedrich, 83.), Seiwald - Adewumi (Grimbs, 60.), Smrcka, Flavio (Woudstra, 60.), Maier - Bertaccini, Haljeta

Torfolge: 1:0 Diabate (5.), 2:0 Jano (36.), 2:1 Bertaccini (57.), 3:1 Diakite (85.), 4:1 Verhounig (89.)

Gelbe Karten: Daghim (53.) bzw. Softic (88.)

