Der GAK 1902 traf in der ADMIRAL 2. Liga am Samstagnachmittag in der 22. Runde im Steirer-Duell auf den DSV Leoben. Die Rotjacken wollten mit einem Sieg einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel machen, doch auch der Tabellenzweite spielt eine bärenstarke Saison, auch wenn der Verein schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate mit einem Trainerwechsel für Schlagzeilen sorgt. Nachdem der Verein nach dem 0:3 gegen den SK Rapid im ÖFB-Cup-Halbfinale überraschend die Trennung von René Poms mitteilte, übernahm am Freitagvormittag kurzerhand Carsten Jancker wieder beim Hochofenballett (zum Artikel).

Sein Führungstor vor der Pause hatte lange Bestand, reichte letztendlich dann doch nicht zum 17. Saisonsieg im 22. Spiel für den GAK 1902: Daniel Maderner, der immerhin seinen 12. Saisontreffer erzielte und die Leobener Hintermannschaft immer wieder beschäftigte.

Munteres Spitzenspiel - Grazer starten druckvoll

Der GAK startet druckvoll ins Spiel. Gleich zu Beginn zwei katastrophale Fehlpässe im Aufbauspiel des DSV Leoben, das bringt die Grazer zu einer gefährlichen Abschlussmöglichkeit - von rechts kommt eine Flanke, der mit nach vorne geeilte Benjamin Rosenberger erreicht das Leder dabei perfekt, sein Kopfball ist am Ende jedoch nicht wuchtig genug - so kann Keeper Wiegele das Spielgerät sicher fangen. Der Führungstreffer liegt in der Luft. Die Gastgeber zeigen gutes Kombinationsspiel, immer wieder wird es gefährlich im Strafraum der Gäste.

Dann werden auch die Obersteirer aktiver. In der 21. Minute die erste Ecke im Spiel für das Jancker-Team von links, die Hereingabe kann GAK-Keeper Meierhofer wegfausten, über Umwege kommt das Spielgerät schlussendlich zu Kapitän Nico Pichler - der geht noch ein zwei Schritte und zieht dann einfach ab, sein Abschluss geht über das Tor, streift jedoch noch die Querlatte. Kurz darauf eine weitere gute Möglichkeit für die Gäste - Winfred Amoah setzt sich über rechts sehr stark gegen Benjamin Rosenberger durch, zieht dabei dann in den Strafraum ein und schon im Fünf-Meter Bereich versucht er eine Flanke zu bringen - diese kann Tormann Meierhofer am Anfang mit seinem Fuß abwehren, am Schluss hat der Goalie dann das Leder ganz sicher unter sich begraben können.

Das Publikum sieht inzwischen eine sehr muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Dann führt der Favorit - Murat Satin ist am Leder, kann einige Schritte gehen und spitzelt dann die Kugel auf den perfekt durchbrechenden Daniel Maderner, der umkurvt Tormann Florian Wiegele und versenkt das Leder im leeren Tor zum viel umjubelten 1:0-Führungstreffer des GAK und macht persönlich sein Dutzend an Saisontoren voll. Mit dem 1:0 geht es dann auch in die Pause.

Im Finish des Spitzenspiels rettete Moritz Heinrich dank beherzter Einzelleistung Aufsteiger DSV Leoben noch ein 1:1-Unentschieden beim Liga-Leader GAK 1902.

Beide Teams in der 2. Halbzeit zurückhaltend

Im zweiten Durchgang ist das Spiel wieder ausgeglichen, es dauert aber, bis das Publikum Torchancen zu sehen bekommt. In der 63. Minute der GAK mit einer sehr starken Aktion, ein Zuspiel auf Führungstorschütze Daniel Maderner, der lässt das Leder abtropfen auf Christian Lichtenberger und der wiederum will sofort durchstecken auf den eingewechselten Thomas Wilfried Mayer - doch die Hintermannschaft des DSV kann so gerade eben noch das letzte Zuspiel verhindern, womit ein vielversprechender Angriff unterbunden werden konnte.

Nur Augenblicke später die nächste ganz große Möglichkeit auf das 2:0: ein Doppelpass zwischen Lichtenberger und Mayer kommt zum letzteren, dessen Abschluss kann ein Abwehrspieler des DSV Leoben so gerade eben noch zum Eckball abblocken. Die Hereingabe daraus findet sich am Ende in den Händen von Tormann Florian Wiegele.

Der deutsche Leoben-Coach Carsten Jancker vollzieht dann alle möglichen fünf Wechsel, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Und tatsächlich - Heinrich ist am Ball und kann an vier Gegenspieler völlig leicht unbedrägt durchlaufen und zieht einfach ab - so zappelt das Leder im Netz zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich für die Donawitzer. In der Schlussphase versuchen beide Teams noch die Sieg-Entscheidung herbeizuführen, doch es bleibt beim 1:1.

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde

Samstag, 6. April 2024, 14:30 Uhr, SR: Safak Barmaksiz

GAK 1902 - DSV Leoben 1:1 (1:0)

Startelf GAK 1902: Maierhofer - Satin (Schiestl, 88.), Maderner (Jastremski, 74.), Lichtenberger (Eloshvili, 74.), Perchtold (K), Gantschnig, Schriebl, Lang, Holzhacker, Rosenberger (Mayer, 60.), Jovicic.

Startelf DSV Leoben: Wiegele - Turi, Horvath, Pichler (K), Dieng (Friesenbichler, 54.), Halili (Weberbauer, 71.), Untergrabner (Michael, 46.), Alar, Amoah (Hepburn, 81.), Heinrich, Eskinja (Hirschhofer, 71.).

Torfolge: 1:0 Maderner (36.), 1:1 Heinrich (86.).

Gelbe Karten: Spirk (Co-Trainer, 83.) bzw. Heinrich (43.), Juri (64.)

Fotocredit: GEPA ADMIRAL