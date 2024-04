Am Samstagnachmittag bei herrlichem Frühlingswetter war es so weit. Der Floridsdorfer AC empfing den First Vienna FC 1894 in der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga. Für die Gastgeber geht es noch um Platz 2, für die Gäste um den Anschluss an das Top-Feld der Liga. Es war also angerichtet für einen Derbyfight. Und der war es auch - mehr als 2000 Fans sahen in der Hopfengasse einen knappen 1:0-Heimsieg.

Eine umkämpfte Partie zwischen den beiden Traditionsklubs.

Umkämpfte erste Halbzeit

Bevor das Spiel beginnt, wird FAC-Kapitän Mirnes Becirovic von beiden Mannschaften beklatscht. Der 35-jährige Bosnier absolviert sein 400. Zweitligaspiel. Die FAC-Fans zollen dem Routinier, der seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat, mit einem großen Transparent Respekt.

Das Spiel ist von Beginn an umkämpft. Beide Mannschaften sind bemüht im Spiel nach vorne, die Gastgeber erwischen aber insgesamt den besseren Start. Nach neun Minuten die erste gute Chance für die Truppe von Trainer Mörec. Nach einer Flanke von Flavia von der linken Seite kommt Adewumi im Zentrum zum Ball, sein Schuss geht aber deutlich drüber. Nach 21 Minuten wieder die Blau-Weißen, doch der Schuss von Bertaccini von halblinks geht knapp am langen Eck vorbei.

Dann kommen auch die Döblinger besser ins Spiel, doch für Tore sollte es auch auf dieser Seite nicht reichen. Mehr als Schüsse aus Distanz sind nicht drin. Einmal muss Spari nach einem Freistoß retten. Das ist es dann für die erste Halbzeit gewesen.

Mirnes Becirovic absolvierte gegen die Vienna sein 400. Zweitligaspiel.

FAC legt vor

Im zweiten Durchgang ändert sich zunächst wenig am Spielverlauf. Beide Mannschaften sind bemüht im Spiel nach vorne, doch vorerst fällt kein Tor. Das sollte sich ändern. In der 53. Minute jubeln schließlich die Hausherren: Flavio bekommt im Strafraum den Ball, dreht sich mit dem Leder und schlenzt den Ball halbhoch ins lange Eck.

Mit der Führung im Rücken tut sich der FAC leichter und hat kurz darauf sogar die Chance auf das 2:0, doch Haljeta verzieht, nachdem er alleine auf den Vienna-Goalie zugelaufen war.

Vienna riskiert

In der Folge riskiert der Gast mehr, muss das auch tun, wenn man hier nicht als Verlierer vom Platz gehen will. Das eröffnet aber auch Räume für die Floridsdorfer, die sich in dieser Phase immer wieder dem gegnerischen Tor annähern. Dann haben die Mannen aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk aber Pech bzw. müssen sie sich bei ihrem Goalie bedanken, der einen Kopfball von Bischof mit einer starken Parade gerade noch an den rechten Pfosten lenkt.

Wenige Augenblicke später muss Spari wieder eingreifen - bei einem Schuss von Peham. Das Spiel bleibt weiter hochspannend und auch der Schiedsrichter tut das seinige hinzu und lässt fünf Minuten nachspielen. Es bleibt aber dabei - der FAC schlägt die Vienna knapp aber nicht unverdient mit 1:0.



🔥 𝑫𝑬𝑹𝑩𝒀𝑺𝑰𝑬𝑮𝑬𝑹 🔥

Unsere Burschen gewinnen das Derby powered by Burisch Elektro-Systemtechnik gegen den @FirstViennaFC mit 1:0! 🙌🏻

Flavio dos Santos erzielt den entscheidenden Treffer für unseren FAC 💙#Wirfürden21 pic.twitter.com/hIUo22Jtte — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) April 27, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 25. Runde

Samstag, 27. April 2024, 14:15 Uhr, FAC-Platz, Z: 2087; SR: Alain Sadikovski

FAC vs. First Vienna FC 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Flavio (53.).

Gelbe Karten: Bubalovic (77.), Grimbs (88.) bzw. Boateng (52.)

Fotocredit: Josef Parak, Mandl