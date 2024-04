Ein atemberaubendes Fußballspiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten fand am Samstagnachmittag in Gleisdorf statt, als im "Keller-Kracher" der Drittletzte FC Dornbirn in einer spektakulären zweiten Hälfte das Ruder herumriss und einen 3:2-Auswärtssieg beim Vorletzten SK Sturm Graz II erzielte. Die Heimmannschaft dominierte die erste Halbzeit und ging per Blitzstart mit 2:0 in Führung und mit dem Vorsprung auch indie Pause. Doch Dornbirn zeigte Charakter und drehte das Spiel der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga in den letzten Minuten zu ihren Gunsten und bleibt seit fünf Partien unbesiegt (4S, 1U).

Was für eine Dramaturgie im Keller-Kracher zwischen dem Tabellenvorletzten SK Sturm Graz II und Drittletzten Dornbirn. Die jungen Steirer führten nach einem Doppelschlag bereits nach vier Spielminuten mit 2:0, was auch der Pausenstand war. Doch dann drehte Dornbirn auf und die Partie. Was für eine Moral & Mentalität...vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen (1U) bei der Mission Klassenerhalt für das Orie-Team, das den Druck auf den SV Stripfing (morgen 10:30 Uhr beim SKN St. Pölten, Ligaportal-LIVETICKER), der nun nurmehr einen Zähler Vorsprung hat auf Rang 13, erhöhte.

Blitz-Doppelschlag für SK Sturm II

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Gabriel Haider bereits in der 2. Minute für Sturm Graz II zum 1:0 traf. Die Gastgeber legten schnell nach, und Peter Kiedl erhöhte in der 4. Minute auf 2:0, nachdem er von Leon Grgic ideal in Szene gesetzt wurde.

Die Dornbirner eiskalt erwischt, während die jungen Steirer das Spiel frühzeitig zu dominieren schienen, bei weiteren Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die Rothosen fand in der ersten Halbzeit kaum in das Spiel, trotz einiger Versuche, das Blatt zu wenden.

FC Dornbirn kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit zeichnete ein ganz anderes Bild. Der FC Dornbirn kam mit neuer Energie aus der Kabine, Interimstrainer Eric Orie schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Der zuletzt gegen Stripfing gesperrt fehlende Mittelstürmer Anteo Fetahu signalisierte mit seinem Treffer zum 2:1 in der 54. Minute die Aufholjagd. Sturm Graz II verpasste es, ihre Führung wieder auszubauen, und sah sich zunehmendem Druck der Gäste ausgesetzt. In der 78. Minute gelang Raul Marte der verdiente Ausgleich, der die Vorarlberger endgültig zurück ins Spiel brachte und die Hoffnung auf einen weiteren Dreier nährte.

Als das Spiel auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, sorgte ein unglückliches Eigentor von Senad Mustafic in der 86. Minute für den Umschwung zugunsten vom FC Dornbirn. Mustafic beförderte den Ball über die eigene Linie und stellte somit das Ergebnis auf 2:3. Trotz später Wechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte zu mobilisieren, konnte Sturm Graz II den Rückstand nicht mehr aufholen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen der "Jungblackies", den Ausgleich zu erzielen, doch das Orie-Team verteidigte geschickt und sicherte sich alle drei Punkte. Mit diesem Ergebnis endete das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem Sieg für die Gäste, die eine bemerkenswerte Moral bewiesen und einen beeindruckenden Comeback-Sieg feierten.

"Mannschaft will das Märchen am Leben halten!"

FC Dornbirn-Trainer Eric Orie gegenüber Ligaportal: "Wir sind im Moment eine starke Einheit, die nicht aufgibt, nicht gern verliert und das Märchen am Leben halten will. Das hat die Mannschaft auch heute in der 2. Halbzeit bewiesen. Wir hatten allerdings auch das Quäntchen Glück, dass der SK Sturm beim Stand von 2:0 nicht noch das 3:0 macht. Die Chancen waren für sie da. Ich habe dann viel umgestellt. Wir sind dann auch All-In gegangen und belohnt worden. Das ist ein Riesen-Teambuilding bei uns. Wir sind jetzt auf drei Punkte dran an Kapfenberg und kriegen zusätzlich Zuversicht."

