In der finalen Partie der 25. Runde in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 empfing bei der Sonntags-Matinee zum Niederösterreich-Duell der SKN St. Pölten den abstiegsgefährdeten SV Stripfing. Nachdem der Drittletzte FC Dornbirn am Samstag mit 3:2 beim Vorletzten SK Sturm II gewann, war der Aufsteiger in Zugzwang. Die Gäste stellten sich dem Druck beim - vor der Saison - Aufstiegskandidaten und feierten unter Interims-Trainer Florian Hart den ersten Sieg, zogen mit dem 2:1-Erfolg zugleich am KSV 1919 vorbei. Während das Semlic-Team nach der vierten Niederlage in Folge weiter die große Enttäuschung der Saison bleibt.

Keeper Kilian Kretschmer war der große Rückhalt beim ersten Auswärtssieg des Jahres 2024 und seit 20. Oktober vom SV Stripfing, der zur rechten Zeit kam. Wobei für den Aufsteiger der SKN St. Pölten in dieser Saison zum Stripfinger Lieblingsgegner wurde, nachdem bereits das Hinspiel im Herbst mit 4:1 gewonnen wurde.

Spiel der verpassten Chancen

Im mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem SKN St. Pölten und dem SV Stripfing lieferten sich beide Teams einen packenden Schlagabtausch, der erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten und einem Spiel, das bis zum Schlusspfiff offenblieb, konnte sich der SV Stripfing knapp mit 2:1 durchsetzen. Die Gäste zeigten dabei Moral und Kampfgeist und konnten die Partie nach einem Rückstand drehen, was ihnen letztendlich drei wichtige Punkte in einem hart umkämpften Spiel sicherte.

Die erste Hälfte der Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und verpassten Möglichkeiten beider Mannschaften. Der SKN startete energisch und erarbeitete sich früh gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Rio Nitta und Bernd Gschweidl waren nah dran, das Führungstor zu erzielen, scheiterten aber an Präzision und der Reaktionsfähigkeit von SVL-Keeper Kilian Kretschmer.

Der SV Stripfing, der sich nicht einschüchtern ließ, fand nach einer Anlaufphase ins Spiel und nutzte seine erste echte Chance: Timo Schmelzer, perfekt von Florian Kopp bedient, brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. Trotz weiterer Angriffsversuche beider Teams blieb es zur Halbzeit beim 0:1 aus Sicht der Heimmannschaft.

Frischer Wind durch Nutz & Monzialo

Nach der Pause erhöhten die Wölfe den Druck, um den Rückstand aufzuholen. Die Einwechslung von Kreativspieler Stefan Nutz und Kevin Monzialo sorgte für frischen Wind und neue Impulse im Angriffsspiel. Die Bemühungen wurden schließlich in der 54. Minute belohnt, als Bernd Gschweidl den Ausgleich erzielte.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten später gelang es Sanel Saljic die Gäste erneut in Führung zu bringen. Trotz Unterzahl, bedingt durch die gelb/rote Karte für den 34-jährigen Stefan Rakowitz, verteidigte der SV Stripfing geschickt und ließ wenig zu. Die St. Pöltener warfen zwar alles nach vorne und kamen durch Johannes Tartarotti und Stefan Nutz zu weiteren Gelegenheiten, der Ball wollte jedoch nicht mehr ins Netz. Selbst in der hitzigen Schlussphase, als der dezimierte Aufsteiger mit sehenswerten Aktionen noch nachlegen wollte, blieb es beim 1:2.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 plus sechs Minuten abpfiff, stand der Sieger fest: Der SV Stripfing entführte im NÖ-Duell drei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt aus St. Pölten. Trotz des Einsatzes und der Leidenschaft, mit der die Gastgeber agierten, reichte es am Ende nicht, um das Blatt zu wenden. Die Gäste zeigten sich effizienter vor dem Tor und konnten somit einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

Aufstellungen und SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Fotocredit: Josef Parak