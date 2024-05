Es gibt wenige Mannschaften, die in dieser ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 gegen Schlusslicht SKU Amstetten sieglos geblieben sind. Der FC Liefering zählt dazu. Dabei war das vor der 28. Runde mit dem FC Flyeralarm Admira beste Rückrunden-Team schon nah dran am 12. Saisonsieg, dem neunten im Frühjahr, ehe nach 1:0-Führung der Jungbullen dem 2. Liga-Letzten Lastminute durch Joker Jürgen Lemmerer noch der 1:1-Endstand gelang. Den Mostviertlern wird es wie ausgleichende Gerechtigkeit vorkommen, kassierten sie doch nach 2:0-Vorsprung im Hinspiel in Salzburg noch in den Schlussminuten per Doppelschlag das 2:2.

Sein Führungstor hatte bis in die Nachspielzeit Bestand, doch reichte nicht, um Goldtorschütze der Partie in Amstetten zu werden: Luka Reischl, hier gegen SKU-Spieler Burak Yilmaz.

FC Liefering ließ zwei Punkte liegen beim Schlusslicht

Die Kader-Rückkehr von Tolgahan Sahin sollte ursprünglich nur den Startschuss eines gelungenen ADMIRAL 2. Liga-Auswärts-Auftritts für die Beichler-Elf, die eine Reaktion auf die 0:1-Heimniederlage gegen die Vienna aus der Vorwoche zeigen wollte, darstellen. Bis zur Nachspielzeit verlief für den FC Liefering gegen Schlusslicht SKU Amstetten auch alles nach Skript. Am Ende müssen sich 1:0-Torschütze Luka Reischl und Kollegen trotz einer beflissenen Darbietung jedoch wie im Hinspiel in der Red Bull Arena am 4. November 2023 mit einem Unentschieden zufriedengeben.