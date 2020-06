Am kommenden Wochenende steht die 22. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder über viele brisante, spannende und namenhafte Begegnungen freuen. Am Samstag-Nachmittag gastiert der GAK 1902 bei den FC Juniors OÖ. Zeitgleich besitzt Dornbirn gegen den SK Vorwärts Steyr das Heimrecht und der SV Horn muss gegen den Amstetten ran. Am Sonntag kommt es dann zum Duell der SV Ried und Kapfenberg, dem Aufeinandertreffen zwischen Floridsdorf und Lustenau, sowie der Begegnung FC Wacker Innsbruck gegen Blau Weiß Linz. Abgeschlossen wird der 22. Spieltag am Sonntagabend, wo der SK Austria Klagenfurt mit dem SV Lafnitz die Klingen kreuzt.

Sa, 13.06.2020, 15:00 Uhr FC Juniors OÖ - GAK 1902 Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen GAK 1902 Die FC Juniors OÖ bekommen es in ihrem ersten Heimspiel in der Huber-Arena-Wels, die Ausweichstätte bis zum Saisonende, mit dem Grazer AK zu tun. Und dabei geht es für die Schwarz-Weißen-Kicker darum, die stolze Serie von vier ungeschlagenen Ligapartien in Folge zu prolongieren und sich weiter aus dem Tabellenkeller zu entfernen. In der jüngsten Partie am Mittwoch-Abend zeigten die Kicker aus dem beschaulichen Pasching in Oberösterreich eine bärenstrake Leistung, sodass trotz zweimaligen Rückstands schlussendlich eine 2:2-Punkteteilung zu Buche stand. Juniors-Trainer Gerald Scheiblehner zeigt sich nach der jüngsten Partie zufrieden und blickt positiv auf das kommende Heimspiel: „Wir spielen am Samstag gegen einen sehr starken Gegner, der nach dem Trainerwechsel jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigt. Mit dem 4:2-Sieg zuletzt gegen den Tabellenführer aus Ried haben sie auch ein erstes Erfolgserlebnis gefeiert. Dennoch wissen wir um unsere Stärken und werden versuchen wieder einen attraktiven und intensiven Fußball zu bieten.“ Auf der Gegenseite konnten auch die Rotjacken am vergangenen Spieltag ein enormes Erfolgserlebnis verbuchen. Gegen den überlegenen Tabellenführer aus Ried feierten die Schützlinge von Gernot Plassnegger einen unterm Strich verdienten 4:2-Heimsieg. Mit einem überraschenden Auswärtssieg gegen die Schützlinge von Ronny Brunnmayr würde man in der Schlussphase der Saison im Konzert um die „unteren“ Mittelfeld-Plätze dranbleiben. Die wesentliche Zielsetzung der Steirer wird jedoch sein, die neun ausstehenden Partien als Vorbereitung für die kommende Spielzeit zu sehen. Die Vorzeichen sprechen übrigens für die roten Teufel: Im Hinspiel feierten die Grazer einen 2:1-Heimsieg über die Juniors Oberösterreich.

Sa, 13.06.2020, 15:00 Uhr FC Dornbirn - SK Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Dornbirn gegen SK Vorwärts Steyr Der FC Dornbirn steht derzeit an der Kippe zur Abstiegszone. Obwohl die Vorarlberger vergangene Runde gegen den KSV 1919 am Mittwoch mit 1:0 gewinnen konnten, liegen die Ländle-Kicker derzeit nur mit zwei Zählern Vorsprung mit 25 Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz. Kommenden Samstag kreuzen die Schützlinge von Markus Mader mit dem SK Vorwärts Steyr die Klingen. Die Oberösterreicher befinden sich in einer guten Form und haben sich auf den fünften Platz hochgekämpft. Zwischen den beiden Teams liegen allerdings nur vier Punkte. Die "Rothosen" könnten den SK Vorwärts Steyr mit einem Heimsieg damit wieder in den Tabellenkeller hineinziehen. Das letzte direkte Aufeinandertreffen konnten die Gäste knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Allen Umständen zu trotz können beide Teams befreit aufspielen, da es aufgrund der Corona-Regel keinen Absteiger aus der HPYBET 2. Liga geben wird.

Sa, 13.06.2020, 20:25 Uhr SV Horn - SKU Amstetten Live-Ticker SV Horn gegen SKU Amstetten Zu einem waschechten Niederösterreich-Derby kommt es am Samstagabend in der Sparkasse Horn Arena. Die Hausherren sind in der bisherigen Saison, wie auch schon in der abgelaufenen, im Tabellenkeller gefangen. Vergangene Saison kämpften die Mannen von Hans Kleer die ganze Saison über gegen den Abstieg und belegten schlussendlich sogar den vorletzten Tabellenplatz. Gerettet wurden die Waldviertler nur durch den Zwangsabstieg des FC Wacker Innsbruck II, den Lizenzentzug des SC Wiener Neustadt, sowie des Aufstiegsverzichtes des FC Mauerwerk. In der laufenden Spielzeit präsentieren sich die Weiß-Blauen in einer ähnlichen Form. Nach 21 absolvierten Partien stehen magere 23 Zähler auf dem Punktekonto zu Buche, was gleichzeitig Rang 12 für den SV Horn bedeutet. Auf der Gegenseite erlebt der SKU Amstetten in der bisherigen Saison ein ständiges auf und ab. Derzeit residieren die Mostviertler mit 25 Zählern auf dem 10. Tabellenrang. Verlieren die Amstettner das Duell gegen Horn rutschen die Gäste damit wieder in den Tabellenkeller. Das möchten die Fallmann-Schützlinge jedenfalls vermeiden. Für ein hitziges Niederösterreich-Derby ist also mehr als gesorgt.

So, 14.06.2020, 10:30 Uhr SV Guntamatic Ried - KSV 1919 Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen KSV 1919 Nachdem ein Teil der Begegnungen der 22. Runde bereits am Samstag über die Bühne geht, kommt es am Sonntag-Vormittag im Innviertel zu einer weiteren spannenden Begegnung. Die heimische SV Guntamatic Ried empfängt den KSV 1919. Dabei könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Während die Schwarz-Grünen mit 48 Zählern an der Tabellenspitze stehen, liegen die Falken auf dem letzten Tabellenrang. Beide Mannschaften mussten vergangene Runde jedoch eine Niederlage verkraften. Während die Schützlinge von Gerald Baumgartner gegen den Grazer AK 1902 mit 4:2 unterlagen, verloren die Steirer die Heimpartie gegen den FC Dornbirn mit 0:1. Trotz des kleinen Dämpfers genießen die Oberösterreicher einen komfortablen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den einzigen Verfolger aus Klagenfurt. „Es war vielleicht ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt, die dem einen oder anderen eine Lehre sein wird. Nach der Topleistung beim Heimspiel gegen Lafnitz haben wir gegen die Grazer zu viele kleine Fehler gemacht, die der Gegner eiskalt ausgenutzt hat. Wir müssen dieses Spiel jetzt schnell abhaken und uns auf Sonntag fokussieren. Wir werden frische Kräfte bringen und uns gut regenerieren. Auch gegen Kapfenberg müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen, um das Spiel positiv gestalten zu können. Wir wollen im Heimspiel gegen Kapfenberg die verlorenen Punkte zurückerobern“, betont SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner. Die Vorzeichen sprechen jedenfalls klar für die Innviertler. Übrigens: Im Hinspiel feierten die Rieder einen souveränen 3:2-Auswärtssieg in Kapfenberg.

So, 14.06.2020, 10:30 Uhr Floridsdorfer AC - SC Austria Lustenau Live-Ticker Floridsdorfer AC gegen SC Austria Lustenau Zu einer weiteren Sonntags-Matinee kommt es kommende Runde in der Bundeshauptstadt, wenn der FAC Wien auf Lustenau trifft. Dabei kommt es zum Duell zwischen den beiden Sorgenkindern der HPYBET 2. Liga. Während die Floridsdorfer wie jedes Jahr in der Abstiegszone liegen, hinken vor allem die Vorarlberger den eigenen Zielen hinter. Während die Ländle-Kicker vor der Saison von vielen Experten als Aufstiegskandidat Nr. 1 eingestuft wurden, steht nach 21. Runden lediglich Rang 7 zu Buche. Der Rückstand auf Tabellenführer Ried beträgt sage und schreibe 20 Punkte. Vergangenen Spieltag konnte jedenfalls keines der beiden Teams einen vollen Erfolg feiern. Während die Hausherren in Liefering mit 0:3 unterlagen, kamen die Schützlinge von Roman Mählich in der Heimpartie gegen die FC Juniors OÖ über ein 2:2 nicht hinaus. FAC-Coach Gitsov zeigt sich dennoch kämpferisch: „Wir werden schauen, dass wir die positiven Dinge von gestern, aber auch aus dem Match gegen Steyr mit in die Partie am Sonntag nehmen und werden alles daran setzen, diese Dinge bestmöglich umzusetzen. Wichtig wird sein, dass wir uns bis Sonntag gut regenerieren und dann mit Siegeswillen und der richtigen Mentalität auf den Platz gehen.“ Beide Mannschaften werden demnach alles reinwerfen, um einen vollen Erfolg zu landen.

So, 14.06.2020, 14:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen FC Blau-Weiß Linz Der FC Wacker Innsbruck befindet sich derzeit auf dem Weg der Besserung. Nach der 2:1-Corona-Auftaktniederlage feierten die Schwarz-Grünen zuletzt einen fulminanten 2:3-Auswärtssieg in Amstetten. Auf der Gegenseite mussten sich die Stahlstädter, trotz eines guten Kampfes, dem SK Austria Klagenfurt knapp mit 1:2 geschlagen geben. Mittlerweile sind die Königsblauen wieder auf einem Abstiegsplatz, der jedoch in der diesjährigen Saison nur symbolische Bedeutung hat. Das letzte direkte Duell konnten der FC Blau Weiß Linz knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Womöglich ist dies für die Innsbrucker ein Ansporn, die Revanche dieses Mal für sich zu entscheiden.

So, 14.06.2020, 15:00 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Liefering Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Liefering Im Duell der zweiten Mannschaften empfangen die Young Violets Austria Wien den FC Liefering. Für beide Teams geht es in den verbleibenden Spielen nur mehr um die goldene Ananas. Die Formkurve beider Mannschaften zeigt deutlich nach oben. Vergangene Woche punkteten sowohl die Wiener als auch die Lieferinger. Während die Young Violets in Lafnitz ein 0:0 erkämpften, feierte der FC Liefering einen 3:0-Heimsieg über den FAC Wien. Dementsprechend fröhlich zeigte sich FCL-Trainer Bo Svensson nach der Partie: „Ich freue mich natürlich über den Sieg! Auch darüber, dass wir nach langer Zeit wieder zu null gespielt haben. Trotzdem: Ich weiß, dass wir es sehr viel besser können. Jetzt müssen wir eine Schippe drauflegen, um in zweieinhalb Tagen in Wien zu bestehen. Wir werden das Spiel, wie immer, gut analysieren und versuchen, die Sachen, die wir heute nicht so gut gemacht haben, besser umzusetzen.“ Es verspricht somit eine abwechslungsreiche Partie zu werden. Die Salzburger hatte im Vorjahr die Nase vorne. Zuhause gelang den Salzburgern ein 3:0, auswärts ein 1:1.

So, 14.06.2020, 20:25 Uhr SK Austria Klagenfurt - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen SV Licht Loidl Lafnitz Das Topspiel dieser Runde findet am Sonntagabend zur Primetime statt. Dort trifft der SK Austria Klagenfurt auf den SV Lafnitz. Die Micheu-Elf konnte den Rückstand auf die SV Ried durch den Auswärtssieg in Linz zwar auf fünf Punkte verkürzen, ist jedoch auch im kommenden Heimspiel gegen die Steirer zum Siegen verdammt. Die kommende Begegnung wird für den Tabellenzweiten allerdings alles andere als leicht. Die Gäste aus der Oststeiermark sind immer wieder für eine Überraschung gut. Am Mittwoch erkämpften die Semlic-Schützlinge ein 0:0-Remis gegen die zuletzt stark aufspielenden Young Violets. Wirft man einen Blick auf die Formtabelle der letzten acht Partien wird schnell klar, dass bei beiden Mannschaften der Trend nach unten geht. Während die Waidmannsdorfer Rang 5 einnehmen, müssen sich die Gelb-Blauen gar mit dem 13. Tabellenplatz begnügen. Im Hinspiel im Herbst musste der SV Lafnitz eine 0:3-Pleite gegen die Klagenfurter Austria verkraften. Die Favoritenrolle liegt daher auf Seiten der Mannen von Robert Micheu.

