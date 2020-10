Es geht Schlag auf Schlag in der 2. Liga. Kaum ist der 6. Spieltag vorbei, steht auch schon die 7. Runde auf dem Programm. Am Montag (Nationalfeiertag) finden alle acht Partien statt. Das absolute Spitzenspiel steigt in Grödig, wenn Tabellenführer Liefering auf Verfolger Lafnitz trifft. Außerdem kommt es in Floridsdorf zu einem kleinen Derby zwischen dem FAC und den Young Violets. Für Spannung und Brisanz ist an diesem Spieltag reichlich gesorgt.

Mo, 26.10.2020, 10:30 Uhr Floridsdorfer AC - Young Violets Austria Wien Live-Ticker Floridsdorfer AC gegen Young Violets Austria Wien Nur 64 Stunden nach dem 1:1 gegen Austria Lustenau geht es für die Young Violets in der 2. Liga schon wieder weiter, wenn die jungen Austrianer am Montag beim Floridsdorfer AC gastieren. „Wir haben gegen Lustenau gezeigt, dass wir in der Defensive an Stabilität gewinnen konnten, haben kaum Torchancen zugelassen“, sagt Violets-Coach Harald Suchard. Der Respekt vor dem Gegner ist groß: „Der FAC kann uns als Mannschaft wehtun, hat aber auch diverse Einzelspieler mit sehr viel Qualität, die Spiele entscheiden können“, weiß Suchard. Während die Young Violets nach sechs Runden mit drei Zählern noch sieglos am Tabellenende liegen, rangiert der FAC mit sieben Punkten auf Platz acht.

Mo, 26.10.2020, 10:30 Uhr KSV 1919 - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker KSV 1919 gegen SK Austria Klagenfurt Mit einem famosen 5:0-Sieg gegen die Juniors OÖ hat der Kapfenberger SV den Schwung vom Cup-Aufstieg gegen die Admira eindrucksvoll mitnehmen können. Für die Kapfenberger war es der zweite Sieg in dieser Saison. Daheim warten die Falken aber noch auf den ersten Ligasieg in dieser Saison. Die nächste Möglichkeit bekommen die Steirer am Montag gegen Austria Klagenfurt. Die Kärntner verloren zuletzt zuletzt gegen Lafnitz mit 1:2 und fielen dadurch auf den vierten Tabellenplatz zurück. Im direkten Vergleich hat Austria Klagenfurt gegen den KSV die Nase vorne. Vier von acht Spielen konnten die Violetten gewinnen. Zwei Mal siegten die Falken.

Mo, 26.10.2020, 10:30 Uhr SK Rapid II - SC Austria Lustenau Live-Ticker SK Rapid II gegen SC Austria Lustenau Es war ein bitteres Remis für Austria Lustenau am vergangenen Freitag gegen die Young Violets. Erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit mussten die Vorarlberger den späten Ausgleichstreffer hinnehmen. Doch es geht Schlag auf Schlag: Bereits am Montag gastiert Lustenau erneut in Wien, wenn sie bei Rapid II gastieren. Auch die jungen Hütteldorfer nahmen am vergangenen Spieltag einen Punkt aus Steyr mit. Rapid II konnte in der laufenden Spielzeit noch kein Heimspiel gewinnen. Austria Lustenau wiederum wartet auswärts auf den erste Sieg.

Mo, 26.10.2020, 14:30 Uhr FC Liefering - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Liefering gegen SV Licht Loidl Lafnitz Erster gegen Zweiter heißt es am Nationalfeiertag in Grödig, wenn der FC Liefering den SV Lafnitz empfängt. Beide Mannschaften starteten hervorragend in die neuen Spielzeit. „Schon allein wegen der tabellarischen Situation ist das Duell mit Lafnitz natürlich sehr brisant. Sie sind sehr stark in die Saison gestartet. Sie verstehen zu kämpfen, aber auch spielerisch stark zu agieren. Wir müssen unseren Schwung gut mitnehmen, schließlich bleibt uns seit Freitag wenig Zeit zur Vorbereitung“, sagt Liefering-Coach Bo Svensson vor dem Spitzenspiel. Ein Favorit ist bei diesem Gipfeltreffen in Grödig nicht auszumachen, denn auch der direkte Vergleich ist mit jeweils zwei Siegen auf beiden Seiten völlig ausgeglichen.

Mo, 26.10.2020, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Wacker Innsbruck Was ist nur mit dem FC Wacker Innsbruck los? Die Tiroler erwischten am vergangenen Freitag einen rabenschwarzen Tag und gingen daheim gegen Blau-Weiß Linz 0:4 unter. Damit hat der FC Wacker einen richtigen Negativlauf zu Buche stehen: Seit mittlerweile fünf Ligapartien warten die Tiroler nunmehr auf einen Sieg. In vier der letzten fünf Spielen erzielten die Innsbrucker keinen Treffer. Am Nationalfeiertag gastiert der FC Wacker beim FC Dornbirn. Die Vorarlberger haben in der laufenden Saison erst ein Spiel verloren und liegen aktuell auf Tabellenrang sechs. Die Bilanz gegen den FC Wacker Innsbruck in der 2. Liga ist jedoch verheerend: Fünf Spiele - fünf Niederlagen (0:17 Tore).

Mo, 26.10.2020, 17:05 Uhr GAK 1902 - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Blau-Weiß Linz Sechs Spiele in der 2. Liga, neun Tore: Fabian Schubert befindet sich in dieser Saison in absoluter Hochform. Zuletzt schoss der 26-Jährige den FC Blau-Weiß Linz mit einem Dreierpack zu einem 4:0-Auswärtssieg gegen Wacker Innsbruck. Damit reisen die Oberösterreicher als Tabellendritter in die steirische Hauptstadt, wo man auf den Tabellenfünften GAK trifft. Auch die Rotjacken konnten zuletzt einen vollen Erfolg einfahren. Gegen Amstetten siegte der GAK mit 2:1. In der abgelaufenen Saison blieb der GAK gegen die Linzer ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis).

Mo, 26.10.2020, 18:30 Uhr SKU Amstetten - FC Juniors OÖ Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Juniors OÖ Die OÖ Juniors haben am vergangenen Freitag die erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Und die krachte gewaltig: 0:5 hieß es am Ende gegen den Kapfenberger SV. Auch der kommende Gegner SKU Amstetten musste am 6. Spieltag eine Niederlage einstecken. Die Niederösterreicher verloren gegen den GAK 1:2. Während Amstetten weiterhin auf den ersten Sieg in dieser Saison wartet, konnten die Juniors zumindest schon eine Partie für sich entscheiden. Das wirkt sich auch in der Tabelle aus. Die OÖ Juniors rangieren auf Platz neun, Amstetten ist Vorletzter. Der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Teams ist ausgeglichen: 4 Spiele (2 Siege Juniors, 2 Siege Amstetten).

Mo, 26.10.2020, 18:30 Uhr SV Horn - SK Vorwärts Steyr Live-Ticker SV Horn gegen SK Vorwärts Steyr Der SK Vorwärts Steyr hat in Spiel eins nach der Trennung von Wilhelm Wahlmüller ein 1:1-Remis gegen Rapid II erreicht. Und auch die Horner spielten unter einem neuen Trainer: Alexander Schriebl durfte sich bei seinem Debüt für den SV Horn über einen Punkt gegen Dornbirn freuen. Nun kommt es im Waldviertel zum Duell zwischen Horn und Steyr. Beide Mannschaften konnten in der laufenden Saison erst einen Ligasieg einfahren. Im direkten Vergleich haben die Steyrer die Nase vorne: In den bisherigen vier Aufeinandertreffen gelang den Horner kein einziger Sieg gegen Steyr.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter