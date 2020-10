Es geht Schlag auf Schlag in der 2. Liga. Am Nationalfeiertag wurden alle acht Spiele der 7. Runde ausgetragen. Ab Freitag geht es bereits mit dem achten Spieltag weiter. So trifft etwa der Tabellendritte SV Lafnitz auf den aktuellen Zweiten GAK. In diesem Steirer-Derby geht es also darum, wer der erste Verfolger von Leader Liefering bleibt. Für Spannung und Brisanz ist an diesem Spieltag reichlich gesorgt.

Fr, 30.10.2020, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Liefering Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Liefering Bei diesem Aufeinandertreffen zweier Talente-Schmieden haben uneingeschränkt die Lieferinger die besseren Karten in der Hand. Saisonübergreifend sind die Jungbullen seit bereits 15 Begegnungen unbesiegt. Demnach kommt der Tabellenführer auch mit einer sehr breiten Brust angerauscht. Zuletzt ist auch gelungen, Verfolger Lafnitz, mit einem knappen 1:0-Heimsieg, abzuschütteln. Bekannterweise besitzen die Svensson-Mannen kein Aufstiegsrecht, demnach sind das für die Gegner dann auch "Bonuspunkte", die verbucht werden. Die Veilchen laufen noch dem ersten Saisonsieg hinterher. Beim kleinen Wiener Derby, am Feiertag beim FAC, hat man die Chance, anzuschreiben, aus der Hand gegeben. Aber die Abstände in der Tabelle sind sehr eng bemessen. Gelingt es dem Nachzügler einmal drei Zähler zu verbuchen, sieht die gegenwärtige Situation wieder völlig anders aus.

Fr, 30.10.2020, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - SV Horn Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SV Horn Bei dieser Partie prallen zwei Teams aufeinander, die aufgrund des Gezeigten, zu den großen Enttäuschungen zählen. So war es nicht absehbar, dass zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft, der Neunte auf den Zwölften trifft. War doch bei Beginn der Punktejagd beiderseits durchgesickert, dass man es sich durchaus vorstellen kann, im Titelkampf eine Rolle zu spielen. Aber die Realität sieht nun einmal völlig anders aus. Die Innsbrucker bringen es in den 7 Spielen gerade einmal auf magere 9 Zähler. Im eigenen Stadion haben die Bierofka-Mannen in drei Spielen überhaupt noch nie in des Gegners Tor getroffen. Aber auch bei den Waldviertlern ist man ein Stück weit weg von der erforderlichen Konstanz. Aber zumindest ist es gelungen, in den letzten vier Partien unbesiegt zu bleiben. Neo-Trainer Schriebl schaffte zuletzt zweimal ein torloses Remis. Jetzt soll mehr her bzw. hat man vor, in Tirol einen Dreier unter Dach und Fach zu bringen.

Fr, 30.10.2020, 18:30 Uhr SK Vorwärts Steyr - Floridsdorfer AC Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen Floridsdorfer AC Bei dieser Begegnung prallen zwei Teams aufeinander, deren Leistungskurven in unterschiedliche Richtungen zeigen. Bei Vorwärts Steyr hat man das Siegen verlernt. Seit nunmehr vier Spieltagen läuft man drei Punkten vergeblich hinterher. So kommt es auch wenig überraschend, dass der neue Trainer bereits ante portas stehen soll. Aus gut informierten Kreisen ist der Name Robert Weinstabl (Wiener Sportclub) durchgesickert. Wichtig wird für die Steyrer auch sein, baldmöglichst wieder zur gewohnten Heimsärke zurück zu finden. Bei den Floridsdorfern hat man die zwei Niederlagen in Klagenfurt und gegen Liefering anstandslos weggesteckt. Zuletzt ist es bei der Heimpartie gegen die Young Violets wieder gelungen, die nötigen PS auf die Straße zu bringen. So hat es die Muslic-Truppe auch ins Auge gefasst, in Oberösterreich den zweiten Auswärtssieg gutzuschreiben.

Fr, 30.10.2020, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - KSV 1919 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen KSV 1919 Sowohl die Lafnitzer wie auch die Kapfenberger dürfen bislang mit dem Gebotenen durchaus zufrieden sein. Die Semlic-Schützlinge, ein Bundesliga-Aufstieg ist (noch) kein Thema, waren zuletzt sogar drauf und dran, die Tabellenspitze zu erobern. Mit einem Lastminute-Treffer wissen das aber die Lieferinger zu verhindern. Am eigenen Platz muss man den Lafnitzern bei diesem Steirer-Derby, wohl die besseren Chancen zubilligen. Vor allem, weil man es immer wieder bestens versteht, nach einer Niederlage, postwendend wieder entsprechend zurückzuschlagen. Aber die Falken fliegen derzeit besonders hoch. Nicht nur, dass man im Cup, auswärts die Admiraner eliminiert. Auch in der Punktejagd läuft es wie am Schnürchen. Zuletzt bleibt man dreimal unbesiegt. Gegen die Violets, bei den Juniors OÖ und gegen Klagenfurt, reicht es bei 6:1-Toren, zu starken 5 Punkten.

Fr, 30.10.2020, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - GAK 1902 Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen GAK 1902 Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz katapultierte sich der GAK am Montag auf den zweiten Tabellenplatz in der 2. Liga. Damit ist der steirische Traditionsklub der erste Verfolger von Tabellenführer Liefering. Nun gastieren die Rotjacken am Freitag um 18:30 Uhr bei den Juniors OÖ. Die Juniors haben in der laufenden Saison erst ein Mal verloren. Zuletzt gab es ein torreiches 3:3-Remis gegen Amstetten. In der abgelaufenen Saison konnten sowohl die Juniors als auch der GAK eines der direkten Duell gewinnen.

Sa, 31.10.2020, 12:00 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid II Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid II Der tolle Lauf von Blau-Weiß Linz konnte am vergangenen Montag vom GAK gestoppt werden. Die Stahlstädter mussten sich in Graz 1:3 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz liegen die Linzer in der Tabelle weiterhin im oberen Bereich und sind nun Fünfter. Bereits am Samstag geht es für die Blau-Weißen mit einem Heimspiel gegen Rapid II weiter. Die jungen Rapidler liegen nach sieben Spielen auf dem vorletzten Tabellenrang. Zuletzt verloren die grün-weißen Youngsters daheim gegen Lustenau 1:2.

Sa, 31.10.2020, 14:30 Uhr SK Austria Klagenfurt - SKU Amstetten Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen SKU Amstetten Der SK Austria Klagenfurt hat zwar einen ganz passablen Saisonstart hingelegt, hinkt den eigenen Ansprüchen dennoch etwas hinterher. Nach sieben Runden liegen die Kärntner auf dem vierten Tabellenplatz mit fünf Punkten Rückstand auf Leader Liefering. Zuletzt kassierten die Violetten eine Niederlage gegen Lafnitz und ließen auch beim 1:1 gegen Kapfenberg Punkte liegen. Dadurch steht die Austria aus Klagenfurt im Heimspiel gegen Amstetten bereits unter Druck. Die Amstettner haben nach sieben Spielen nur fünf Punkte auf dem Konto und sind 14. Die Niederösterreicher warten in der laufenden Saison noch auf den ersten Sieg.

So, 01.11.2020, 10:30 Uhr SC Austria Lustenau - FC Dornbirn Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FC Dornbirn Am Sonntagvormittag kommt es zum Vorarlberg-Derby zwischen Austria Lustenau und dem FC Dornbirn. Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn, wenn die achtplatzierten Dornbirner beim Siebenten Austria Lustenau gastieren. Während sich die Lustenauer zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Rapid II Selbstvertrauen holten, musste sich der FC Dornbirn zu Hause dem FC Wacker Innsbruck geschlagen geben. Ein Favorit lässt sich in diesem Derby nicht ausmachen. Die Bilanz spricht jedoch für die Lustenauer: Vier von fünf Partien gegen Dornbirn konnten die Austria gewinnen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller