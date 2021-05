Nur noch drei Runden sind in der 2. Liga zu spielen und der Titelkampf zwischen dem FC Liefering und Blau-Weiß Linz spitzt sich immer mehr zu. Mittlerweile liegen die Jungbullen aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem ersten Platz. Wacker Innsbruck (4.) und Austria Klagenfurt (5.) duellieren sich weiterhin um den Platz für die Aufstiegs-Relegation, die dann stattfindet, wenn keiner der beiden in den Top Zwei landet. Danach sieht es stark aus.

Mi, 12.05.2021, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Wacker Innsbruck Der FC Wacker Innsbruck befindet sich weiterhin in der Pole-Position um den Platz im Relegationsspiel (wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit stattfinden) gegen den Tabellenletzten der Tipico Bundesliga. Drei Runden vor Schluss haben die Tiroler einen Punkt Vorsprung auf Austria Klagenfurt. Am Mittwoch gastiert der Aufstiegskandidat beim SV Lafnitz. Die Oststeirer haben im Frühjahr die Konstanz etwas verloren und fielen auf den dritten Platz zurück. Mit einer Niederlage gegen Innsbruck wäre man nur mehr Vierter. An das erste Saisonduell gegen Wacker Innsbruck werden die Oststeirer aber gerne zurückdenken, konnten sie dieses doch klar 4:1 gewinnen.

Mi, 12.05.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - FAC Live-Ticker SKU Amstetten gegen FAC Am Mittwoch um 18:30 Uhr trifft der aktuelle Tabellenzehnte SKU Amstetten zu Hause auf den FAC. Die Wiener, die zurzeit vom Interimstrainer-Duo Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov betreut werden, kassierten im jüngste Ligaspiel eine 1:2-Niederlage gegen den SV Horn. Die Floridsdorfer rangieren momentan auf dem 13. Tabellenplatz. Um einen möglichen Abstieg müssen sich die Wiener aber ohnehin keine Sorgen mehr machen, da auch in dieser Spielzeit keine Mannschaft in die dritthöchste Leistungsstufe muss. Das gilt auch für die Amstettner, die das erste Saisonduell gegen den FAC 2:0 gewannen.

Mi, 12.05.2021, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FC Blau-Weiß Linz Es ist wieder Derbyzeit in Oberösterreich, wenn am Mittwoch der FC Juniors OÖ auf Blau-Weiß Linz trifft. Die unheimliche Siegesserie der Blau-Weißen von zehn Erfolgen am Stück ging am vergangenen Freitag zu Ende, als man gegen den SV Lafnitz nicht über ein torloses Remis hinaus kam. Zwar mussten die Linzer die Tabellenführung an Liefering abgeben, doch das Team von Ronald Brunmayr liegt nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter den Jungbullen auf Rang zwei. Die Juniors wiederum verloren zuletzt gegen Aufstiegskandidat Klagenfurt 1:3.

Mi, 12.05.2021, 18:30 Uhr SV Horn - KSV 1919 Live-Ticker SV Horn gegen KSV 1919 Der Abstiegsdruck ist weg und plötzlich kann der SV Horn gewinnen. Die Waldviertler gewannen am vergangenen Freitag dank zweier später Tore auswärts gegen den FAC 2:1. Damit konnte der SV Horn eine Unserie beenden und den ersten Sieg seit dem 26. Februar einfahren. Die Niederösterreicher bleiben zwar Tabellenschlusslicht, doch bereits am Mittwoch könnten sie mit einem Heimsieg gegen Kapfenberg den letzten Platz verlassen. Die Falken wiederum warten seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg. Zuletzt musste sich der KSV mit einem 1:1-Remis gegen Rapid II zufrieden geben. Das erste Saisonduell gegen Horn konnten die Steirer klar 4:1 gewinnen.

Mi, 12.05.2021, 18:30 Uhr GAK 1902 - SC Austria Lustenau Live-Ticker GAK 1902 gegen SC Austria Lustenau Während es für die "Rotjacken" darum geht, zumindest den 6. Platz zu halten, haben es die Lustenauer vor, von Rang 12 weg, nach Möglichkeit noch, drei oder vier Teams hinter sich zu lassen. In der Fremde setzt es für die GAK'ler zuletzt bei 1:13-Toren, gleich drei Leermeldungen. Aber im eigenen Stadion präsentieren sich die Steirer in einem völlig anderen Gesicht. Von den letzten 11 Heimspielen muss man nur ein einziges Mal die Segel streichen. Die Vorarlberger absolvieren eine grottenschlechte Saison. Was dann auch Coach Alex Kiene den Job gekostet hat. Am letzten Spieltag zuhause gegen Amstetten poppt aber endlich wieder eine erfolgreichere Zeit auf.

Mi, 12.05.2021, 20:25 Uhr FC Liefering - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker FC Liefering gegen SK Austria Klagenfurt Bei einem der beiden Schlagerspiele am drittvorletzten Spieltag geht es wahrlich um das Eingemachte. Die Klagenfurter, die es auf der Agenda stehen haben, den Bundesliga-Wiederaufstieg zu bewerkstelligen, müssen dabei Farbe bekennen. Sprich, beim Kampf, dass man vor den Innsbruckern zu liegen kommt, müssen unbedingt Punkte her. Da bleiben auch sämtliche Bilanzen unwichtig, was zählt ist, was letztendlich unterm Strich herauskommt. Mit den Lieferingern bekommt die Pacult-Truppe ein ordentliches Kaliber vorgesetzt. Denn der Tabellenführer ist allerbestens in Schuss, wie zuletzt 9 Siege und 2 Remis bestätigen. Alles ist angerichtet für eine Begegnung, bei der man sich einander nichts schenken wird.

Do, 13.05.2021, 10:30 Uhr FC Dornbirn - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Dornbirn gegen SK BMD Vorwärts Steyr Bei diesem Klingenkreuzen geht es darum, wer sich im Tabellenbereich 7 bis 13, besser positionieren kann. Die Dornbirner sind im eigenen Stadion weit weg, von jeglicher Konstanz. Aus 13 Spielen nur 2 Siege gutzuschreiben ist eine Bilanz, die auf keiner Visitenkarte Platz finden sollte. Aufgrunddessen ist den Vorarlbergern auch dieses Mal nur sehr wenig zum zutrauen. Wenngleich es keinen Absteiger gibt, was dann die Mader-Truppe möglicherweise tiefenentspannt auftreten lässt. Aber mit Steyr kommt jetzt kein übermächtiger Gegner angerauscht. Da ändert auch der Umstand, dass man auswärts von vier Partien, drei gewinnen kann, wenig daran. Demnach spricht bei diesem Spiel viel für ein Unentschieden.

Do, 13.05.2021, 10:30 Uhr SK Rapid II - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SK Rapid II gegen Young Violets Austria Wien Diesem kleinen Wiener Derby wurde, mit der Tatsache, dass es erneut keinen Absteiger gibt, völlig die Spannung genommen. Wenngleich Brisanz ist bei einem Duell dieser beiden Vereine immer gegeben. Die jungen Hütteldorfer haben im ersten Jahr in der 2. Liga herausbekommen, dass es nötig ist, konstanter abzuliefern. Ansonsten kann man ganz schnell in Abstiegsgefahr geraten. Aber vieles war schon recht anschaulich, demzufolge blickt man der neuen Spielzeit auch voller Zuversicht entgegen. Auch bei den Young Violets ist noch einiges an Luft nach oben gegeben. Wenngleich, in der Fremde waren die "Veilchen" oft obenauf, wie nur eine Niederlage aus den letzten 8 Spielen bestätigt.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak