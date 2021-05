Fotofinish in der 2. Liga: Blau-Weiß Linz und der FC Liefering liefern sich ein unfassbar spannendes Rennen um den Titel und prallen ausgerechnet in der letzten Runden aufeinander. Beide halten aktuell bei 62 Punkten. Neben der Titelentscheidung liefern sich Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt einen engen Kampf um den Platz in der Relegation gegen St. Pölten. Innsbruck geht mit einem Punkt Vorsprung ins Saisonfinale und ist damit in der Pole-Position.

Sa, 22.05.2021, 14:30 Uhr Young Violets Austria Wien - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SK BMD Vorwärts Steyr Die Young Violets bekommen es im letzten Spiel in dieser Saison zu Hause mit Vorwärts Steyr zu tun. Beide Mannschaften blicken auf eine durchwachsene Spielzeit zurück: Während die Jungveilchen Tabellenvorletzter sind rangieren die Oberösterreicher auf dem 13 Tabellenplatz. Steyr hat bis dato aber nur einen Punkt mehr geholt als die Young Violets, die nur eines der jüngsten sieben Ligapartien gewinnen konnten. Vorwärts Steyr wiederum hat die letzten drei Ligaspiele verloren. Das erste Duell in dieser Saison haben die Oberösterreicher zu Hause 0:1 verloren. Das Goldtor erzielte Florian Fischerauer in der letzten Minute der Nachspielzeit.

So, 23.05.2021, 17:00 Uhr FC Liefering - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Liefering gegen FC Blau-Weiß Linz Dramatik pur im Kampf um den Meistertitel in der 2. Liga. Ausgerechnet in der letzten Runde prallen Liefering und Blau-Weiß Linz aufeinander und machen sich im direkten Duell den Titel aus. Vor dem Finale am Sonntag führen die Linzer die Tabelle mit 62 Punkten und plus 39 Toren an. Dicht dahinter liegen die Jungbullen mit 62 Punkten und plus 38 Toren - mehr Spannung geht nicht. Die Linzer haben im Frühjahr eine unglaubliche Bilanz aufzuweisen, konnten sie doch 13 von 16 Spielen gewinnen. Liefering wiederum schloss 11 von 16 Partien mit einem vollen Erfolg ab. Das erste Saisonduell gewannen die Stahlstädter 1:0.

So, 23.05.2021, 17:00 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Juniors OÖ Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen FC Juniors OÖ Wacker Innsbruck startet aus der Pole Position ins Saisonfinale um den Platz in der Relegation gegen St. Pölten. Die Tiroler feierten zuletzt einen Auswärtssieg gegen Steyr und bleiben damit weiterhin einen Punkt vor Klagenfurt auf Rang drei. Im letzten regulären Saisonspiel in der 2. Liga treffen die Tiroler daheim auf den FC Juniors OÖ. Die Oberösterreicher können mit der bisherigen Saison zufrieden sein, liegen sie doch im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht. Mit etwas mehr Konstanz was die Ergebnisse betrifft, wäre für die Juniors in dieser Spielzeit noch mehr drinnen gewesen. Einfach werden es die Talente aus Oberösterreich dem Aufstiegskandidaten aus Innsbruck definitiv nicht machen.

So, 23.05.2021, 17:00 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SC Austria Lustenau Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SC Austria Lustenau Zwar musste der SV Lafnitz aufgrund der Inkonstanz im Frühjahr einige Plätze einbußen, dennoch können die Oststeirer mit der aktuellen Saison hochzufrieden sein. In der letzten Runde bekommen es die Lafnitzer zu Hause - vor Zuschauern - mit Austria Lustenau zu tun. Für die Vorarlberger gestaltete sich die Saison einmal mehr äußerst holprig. Vor dem letzten Spieltag liegt Lustenau gar nur auf dem 14. Tabellenplatz. Mit etwas Pech schließt die Lustenauer Austria die Spielzeit 2020/21 gar als Tabellenletzter ab. Dies hätte heuer zwar wieder keine Konsequenzen, was einen Abstieg betrifft, dennoch wäre dies aus sportlicher Hinsicht ein absoluter Super-Gau für die ambitionierten Lustenauer.

So, 23.05.2021, 17:00 Uhr FC Dornbirn - FAC Live-Ticker FC Dornbirn gegen FAC Die Kernkompetenz der Dornbirner in dieser Saison, waren die Auftritte in der Fremde, die man konstant stark absolvieren kann. Zuhause war man doch ein Stück weit entfernt davon. Trotzdem ist es das Ziel der Vorarlberger, die Saison mit einem Heimsieg ausklingen zu lassen. Zuletzt war der Tabellensiebente auch bestens in der Spur, wie drei Siege bei 8:3-Toren verdeutlichen. Aber auch die Floridsdorfer, derzeit am 9. Rang zu finden, rechnen sich gute Chancen aus, das Punktekonto noch einmal aufzufetten. Das Vorhaben des FAC Wien ist es, eine soweit respektable Spielzeit mit einem Dreier ausklingen zu klingen. Was dann auch die weite Heimreise entsprechend "verkürzen" würde.

So, 23.05.2021, 17:00 Uhr SV Horn - SKU Amstetten Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Beide Mannschaften waren doch deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Ein Platz, zumindest in der vorderen Tabellenhälfte, hätte es schon werden sollen. Aber zumeist war sowohl Horn, wie auch Amstetten, damit beschäftigt, nicht komplett von der Abwärtssspirale erfasst zu werden. Die Waldviertler wollen die Möglichkeit nützen und doch noch die rote Laterne weitergeben. Dafür nötig ist aber ein voller Erfolg, entsprechend offensiv orientiert werden die Horner wohl auch an die Sache herangehen. Aber auch bei Amstetten steht Frustbewältigung auf der Tagesordnung. Die letzten drei Begegnungen wurden allesamt in den Sand gesetzt. Aber bei der Abschiedsvorstellung von Trainer Standfest, soll es unbedingt noch einmal klappen mit einem Auswärtssieg.

So, 23.05.2021, 17:00 Uhr GAK 1902 - KSV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Beim Saisonausklang, wartet, ein "Steirerderby" auf die Fans, die wohl das 3.000er-Kontingent ausschöpfen werden. Bei den "Rotjacken" darf man durchaus auf eine zufriedenstellende Spielzeit zurückblicken. Der einzementierte 6. Tabellenplatz entspricht auch dem Gezeigten. Aber längst schon blickt der GAK in Richtung naher Zukunft. Denn in anstehenden Saison will man im Titelkampf eine tragende Rolle spielen. Von einer solchen Zielsetzung sind die Kapfenberger aber ein Stück weit entfernt. Trotzdem, die Talentschmiede in der Obersteier bringt es immer wieder zuwege, starke Darbietungen an den Tag zu legen.

So, 23.05.2021, 17:00 Uhr SK Rapid II - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SK Rapid II gegen SK Austria Klagenfurt Neben dem Innsbrucker Heimspiel gegen die Juniors OÖ, sind alle Blicke nach Hütteldorf gerichtet. Die Klagenfurter werden mit Sicherheit alles vorhandene in die Waagschale werfen, um gegen die jungen Rapidler erfolgreich zu sein. Es wird wohl ein Sieg nötig sein, will die Austria noch auf den Relegationszug gegen St. Pölten aufspringen. Und auch nur dann, wenn es Wacker nicht gelingt, die Juniors in die Knie zu zwingen. Dramatik pur bei den beiden zeitgleichen entscheidenden Spielen. Beim Aufsteiger geht es "nur" mehr um das Prestige. Aber man darf davon ausgehen, dass die Rapidler versuchen werden, sich so teuer wie möglich zu verkaufen.

von Ligaportal, Fotos: Harald Dostal/fodo.media