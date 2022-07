In wenigen Tagen steht die 1. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Die Karten werden dabei neu gemischt. Um den Titel sollte man es einer Handvoll Teams zutrauen, mitzuspielen. Wem der Abstiegskampf ins Haus steht wird sich weisen. Fakt ist, dass man es allerorts vor hat, sich möglichst rasch aus der "Zitterzone" zu entfernen. Am kommenden Spieltag gibt es interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet gleich am ersten Spieltag auf die Siegerstraße?

Fr, 22.07.2022, 18:00 Uhr First Vienna FC 1894 - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen FC Blau-Weiß Linz Das unplangemäße Ausscheiden der Vienna im ÖFB-Cup in Siegendorf ist soweit bereits aufgearbeitet. Ab sofort gilt der Fokus dem Zweitliga-Debüt zuhause gegen den Dritten des Vorjahres, Blau Weiß Linz. Die Euphorie beim ältesten Club in Österreich ist riesig. Demzufolge sollte man dem Vienna FC durchaus Chancen einräumen, beim Ligastart für eine Überraschung sorgen zu können. Die "Königsblauen" haben sich in Hohenhems im Cup schon einmal warmgeschossen. So konnten die Stahlstädter diese ungleiche Begegnung gleich mit 10:1 für sich entscheiden. Alles scheint angerichtet zu sein, für einen megaspannenden Meisterschaftsauftakt.

Fr, 22.07.2022, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SK Rapid II Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SK Rapid II Bei dieser Begegnung trifft der Zehnte des Vorjahres auf den Elften. Entsprechend ausgeglichen darf diese Partie dann auch erwartet werden. In Steyr wurde transfermäßig ordentlich umgebaut. Bei den Testspielen musste man noch Lehrgeld berappen. Diesmal aber will man zuhause wieder an alte Stärke anknüpfen und nach Möglichkeit beim Start die Fans gleich mit drei Punkten beschenken. Was dann bei den jungen Hütteldorfern wohl auf taube Ohren stoßen wird. Den Rapidlern kann man es auch diesmal durchaus wieder zutrauen, für Überraschungen zu sorgen. Demzufolge darf man sich überraschen lassen, wem da der bessere Auftakt gelingen wird.

Fr, 22.07.2022, 18:10 Uhr SV Horn - Sturm Graz II Live-Ticker SV Horn gegen Sturm Graz II Auch diesem Spiel darf man mit großer Erwartung entgegenblicken. Bei den Horner war einmal mehr in der Transferzeit kein Stein am anderen geblieben. Im Cup hat das schon einmal ganz gut funktioniert - in Drassburg wurde mit 3:0 gewonnen. Jetzt hat man es im Waldviertel auf der Agenda stehen, auch den Auftakt in der 2. Liga erfolgreich zu gestalten. Mit den "Jungblackies" kommt da ein unbeschriebenes Blatt angerauscht, dass vor seinem Zweitligadebüt steht. Die Steirer kommen hochmotiviert angerauscht. Hat man es doch vor, sich in der zweithöchsten Liga entsprechend einzuleben bzw. zu etablieren.

Fr, 22.07.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Liefering Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Liefering In der abgelaufenen Spielzeit haben sich die "Jungveilchen" nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. So reichte es in der Endabrechnung gerade einmal zum 14. bzw. drittvorletzten Platz. Diesem Szenario will man diesmal frühzeitig aus dem Weg gehen. Sprich, man will sich frühzeitig von den unteren gefährdeten Rängen entfernen. Da wäre es klarerweise von Vorteil, mit einem Dreier die Sache in Angriff zu nehmen. Aber mit den Lieferingern kommt da eine Nuss angerauscht, die es erst gilt zu knacken. Bei den "Jungbullen" hat erneut ein Generationenwechsel stattgefunden. Gleich acht Spieler aus der eigenen U18 Akademie sind in den Lieferinger Kader nachgerückt.

Fr, 22.07.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - Kapfenberger SV 1919 Live-Ticker SKU Amstetten gegen Kapfenberger SV 1919 Der Fünfte des Vorjahres trifft bei dieser Begegnung auf den Zwölften. Amstetten verzeichnete eine bärenstarke Vorbereitung. Einzig gegen die Admira musste man die Segel streichen, ansonsten können sich die Mostviertler schadlos halten. Demnach hat man die Fühler danach ausgestreckt, beim Saisonstart erfolgreich zu sein. Bleibt die Frage wie weit da die Obersteirer mitspielen werden. Denn für die "Falken" gilt, so schnell wie möglich nichts mit der "Zitterzone" zu tun haben. Man darf gespannt sein wie man die Abgänge von Shabanhaxhaj, Eloshvili & Co verkraftet hat bzw. ob es die Neuzugänge schaffen diese Lücken zu füllen.

Sa, 23.07.2022, 17:00 Uhr SKN St. Pölten - FC Dornbirn Live-Ticker SKN St. Pölten gegen FC Dornbirn Aufgrund der regen Betriebsamkeit in der Transferzeit beider Teams, ist es bei dieser Begegnung schwer bis unmöglich, einen Favoriten ausfindig zu machen. Die erste Runde im ÖFB-Cup konnnte man beiderseits überspringen. St. Pölten gewinnt in Leobersdorf 2:1, Dornbirn hält sich in Vöcklamarkt mit 5:0 schadlos. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Auftakt der Punktejagd. Die "Wölfe" zählen dabei auf den Heimvorteil bzw. hat man es auf der Agenda stehen, die Vorarlberger punktelos auf die weite Heimreise zu schicken. Davon aber wollen die Gäste nichts wissen. Völlig runderneuert geht es darum, beim Janeschitz-Trainerdebüt anzuschreiben.

Sa, 23.07.2022, 17:00 Uhr GAK 1902 - FAC Live-Ticker GAK 1902 gegen FAC Möglicherweise prallen bei diesem Erstrunden-Duell bereits zwei Teams aufeinander, denen man es zutrauen muss, im Titelkampf mitzumischen. Beim GAK ist gegenüber der letzten Saison praktisch eine völlig neue Truppe am werken. Mit den Neuerwerbungen, allen voran Michael Liendl vom WAC, ist es in der Vorbereitung schon recht vielversprechend gelaufen. Jetzt geht es darum, die PS auch in der Meisterschaft auf die Straße zu bekommen. Die Floridsdorfer sind da schon ein echter Gradmesser. Im Vorjahr mischte der FAC Wien lange um den Titel mit bzw. war man ein ernstzunehmender Konkurrent des Meisters Lustenau.

So, 24.07.2022, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Flyeralarm Admira Mit dieser Begegnung wird die Auftaktsrunde am Sonntagvormittag abgeschlossen. Und auch bei dieser Partie scheinen die Karten soweit gerecht verteilt zu sein. Coach Pätzold, der von Ingolstadt gekommen ist, gibt dabei sein Debüt auf der Trainerbank des Bundesliga-Absteigers. In der Vorbereitung hat bei den Südstädtern noch nicht alles wunschgemäß geklappt. Trotzdem sieht man dem ersten Spiel in der Südsteiermark voller Zuversicht entgegen. Den Lafnitzern muss man es auch in dieser Spielzeit wiederum zutrauen, für Überraschungen sorgen zu können. Eine Wiederholung des letztjährigen 4. Platzes ist der Semlic-Truppe durchaus zum zutrauen.

Fotocredit: Harald Dostal