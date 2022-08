In wenigen Tagen steht die 5. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?

Fr, 19.08.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FC Liefering Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Liefering Bei dieser Begegnung trifft der Tabellenzweite auf den Zehnten. Amstetten verstand es bislang hervorragend sich entsprechend zu verkaufen. KSV und Dornbirn wurden besiegt, gegen die Admira und Rapid II sollte es jeweils zu einer Punkteteilung reichen. Liefering steht in der Fremde noch sieglos da (Vilolets 2:2, GAK 0:1). Aber die "Jungbullen" gelten als unberechenbar. Einem soweit offenen Duell sollte demnach nichts im Wege stehen.

Fr, 19.08.2022, 18:10 Uhr SV Horn - FAC Live-Ticker SV Horn gegen FAC Die Waldviertler sind derzeit das "Team der Stunde" in der Liga. So konnten alle bisherigen Spiele gewonnen werden. Mit 6:2-Toren ist man auch die einzige Mannschaft, der das gelungen ist. Jetzt soll der Erfolgslauf gegen die Floridsdorfer verlängert werden. Was aber als schwieriges Unterfangen zum einordnen ist. Denn auch der FAC Wien ist gut drauf, wie die 7 Zähler aus den bisherigen 4 Partien auch verdeutlichen.

Fr, 19.08.2022, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - KSV 1919 Live-Ticker SKN St. Pölten gegen KSV 1919 Für beide Teams, zuletzt wurde man ordentlich gebeutelt, geht es darum wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. St. Pölten kassierte zuhause eine bittere 2:5-Klatsche gegen Sturm II. Um nichts besser ging es den KSV'lern, die im eigenen Stadion gegen Lafnitz gleich mit 1:5 unter die Räder kamen. Wem gelingt es sich zu rehabilitieren bzw. sich mit einem anderen Gesicht zu präsentieren? Kann St. Pölten dabei den Heimvorteil nutzen?

Sa, 20.08.2022, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Dornbirn Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Dornbirn Mit dem 5:1-Sieg in Kapfenberg gaben die Lafnitzer zuletzt ein sehr deutliches Lebenszeichen von sich. Jetzt haben es die Steirer auf der Agenda stehen, auch zuhause gegen das noch punktelose Schlusslicht voll anzuschreiben. Für die Dornbirner reichte es in den bisherigen 4 Spielen noch zu keinem Erfolgserlebnis. Wenngleich man gegen Leader Horn knapp dran war. Ein Elfmeter in den Schlussminuten blieb aber ungenützt.

So, 21.08.2022, 10:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - GAK 1902 Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen GAK 1902 Bei diesem Duell prallen zwei Tabellen-Mittelständler aufeinander. Steyr gilt zuhause als harte Nuss. Gegen Rapid II und Dornbirn brachten die Oberösterreicher starke 4 Zähler auf die Habenseite. Der GAK hat es vor auswärts den ersten Dreier zu verbuchen. Bislang setzte es bei der Admira eine 3:4-Niederlage. Zuletzt aber erkämpfte man sich bei BW Linz mit dem 1:1 einen Punkt. Wer wird letztlich die Nase vorne haben, bei diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen?