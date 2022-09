Die Länderspielpause ist vorbei und der Ball rollt wieder in der 2. Liga. Der 10. Spieltag bringt dabei das Grazer Stadtderby aufs Tablett. Der Tabellensechste GAK empfängt dabei Sturm Graz II, welche aktuell auf Tabellenplatz 11 rangieren. Wie gewohnt verpasst ihr bei uns nichts. Die Partie gibt es im spannenden Live-Ticker!

Der GAK ist nach einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage auswärts gegen den Tabellennachzügler SK Rapid Wien II in eine bittere 0:3 Schlappe geschlittert. Man ist lust- und kampflos gegen einen mit bescheidenen Mitteln kämpfenden Gegner untergegangen und hat leichtfertig die Chance auf die Tabellenführung verspielt. Dafür gilt es sich nun zu rehabilitieren und wo sollte sich das besser eigenen, als in einem Derby.

Sturm Graz II spielt im ersten Jahr in Liga Zwa eine ausgeglichene Saison. Im letzten Spiel gegen Admira Wacker Mödling konnten man auswärts mit 2:1 gewinnen. Es kommt also ein motivierter, starker Gegner in die Grazer Merkur Arena.

Was der GAK kann, hat er im letzten Heimspiel gegen Horn gezeigt. Man hat nicht nur spielerisch überzeugt, auch taktisch hat Gernot Messner mit seinen Auswechslungen zum richtigen Zeitpunkt alles richtig gemacht. Genau dort muss man anschließen und der Grazer Trainer kann beinahe aus dem Vollen schöpfen. Nur Lang, Gabbichler und Zaizen sind verletzt.

Anstoß in der Merkur Arena ist am Samstag um 14:30 Uhr!

Fotocredit: GEPA / Admiral