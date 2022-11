Gratulation SV Horn, der - für viele überraschend - den Herbstmeister-Titel in der ADMIRAL 2. Liga holte, sich diesen auch dank Leistungs-Konstanz verdient hat und unbeeindruckt von den Trainer-Turbulenzen samt Entlassung im September blieb. Die Elf von Coach Philipp Riederer & Kapitän Andree Neumayer ist eine Einheit, spielt kompakt, rational, pragmatisch und effizient, verbuchte in 15 Partien 30 Punkte (9S,3U,3N). Doch überwintert der SV Horn auch als Spitzenreiter? In Rd. 16 gastieren die Niederösterreicher bei Vizemeister FAC und könnten vom Zweiten SKN St. Pölten (29) und Dritten - dem "4-Tore"- FC Blau Weiß Linz (28) und "Mannschaft der Stunde" - überholt werden. Nachfolgend die VORSCHAU auf die letzte Runde des Jahres, vor der über 3-monatigen Winterpause!

Top-Torjäger Matthias Seidl erlebte einen "Goldenen Oktober" und macht im November gleich weiter mit Toren am Fließband. Der 21-jährige Offensivakteur vom FC Blau-Weiß Linz erzielte in den vergangenen 5 Liga-Partien 7 Treffer, katapultierte mit gesamt 12 damit an die Spitze der 2. Liga-Torschützenliste. In dieser Szene nahm es der Kuchler gleich mit mehreren Jungbullen auf bei einem seiner 3 Treffer gegen den FC Liefering, Endstand 4:0. Apropos 4...! Aller guten Dinge sind 4...lautet derzeit das Motto der Stahlstädter: 4 Siege mit je 4 Treffern. Der Aufstiegs-Aspirant begab sich damit in der Tabelle auf die Überholspur, derzeit Rang 3, in Rd. 16 winkt im günstigsten Falle gar die "Winter-Meisterschaft".

Fr, 11.11.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker FC Liefering gegen FC Flyeralarm Admira "Tierisches Duell": Jungbullen vs. Panther! Der FC Liefering ist unberechenbar, vermag mit "Hurra-Fußball" und Offensivpower gegen jeden Gegner zu gewinnen, doch auch zu verlieren. Zuletzt setzte es eine 2:3-Niederlage bei Schlusslicht KSV 1919, davor mit 0:4 - ebenfalls auswärts - beim FC Blau-Weiß Linz, der - zugegeben - derzeit das Nonplusultra in der Liga ist. Zum Jahresabschluss wollen sich die erfolgreichen Youth League-Fighter positiv verabschieden und gegen den FC Admira punkten. Rang 13 (14 Punkte) ist schon etwas enttäuschend. Letzteres gilt auch für die Gäste. Der Bundesliga-Absteiger hat nach 15 Runden den Anschluss nach oben verloren, rangiert bei 21 Zählern auf Rang 8, bereits 9 Punkte hinter Liga-Leader SV Horn. Nach der auch in der Höhe verdienten 0:4-Klatsche gegen Blau Weiß Linz haben die bis dato heimstarken Südstädter tags darauf Trainer Roberto Pätzold entlassen. Folgt beim Gastspiel in Grödig der Trainer-Effekt? Beide also in jüngster Vergangenheit mit 0:4-Niederlagen gegen BW Linz...wer hat noch Power im Schluss-Spurt und bekommt mehr "Flügel verliehen"? Die Jungbullen von Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg oder der FC Flyeralarm Admira?

Fr, 11.11.2022, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Sturm Graz II Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen Sturm Graz II Steiermark- und Tabellennachbarschafts-Duell! Der Zehnte SV Lafnitz (20 Pkt.) empfängt den Elften Sturm Graz II (18). Der Aufsteiger aus der steirischen Landeshauptstadt hat die 2. Liga zweifellos bereichert, ist nicht nur beste 2. Mannschaft eines Bundesligisten, sondern überrascht vor allem auf des Gegners Platz immer wieder. Bereits 3 Siege und 1 Remis auswärts. Die Schützlinge von Trainer Thomas Hösele werden sicher auch in Lafnitz auf 3 Punkte programmiert sein. Die Gastgeber nach einem Zwischenhoch von 3 Siegen en suite, zuletzt im Abwärtstrend...seit 15. Oktober in vier Partien nur 1 Zähler.

Fr, 11.11.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Dornbirn gegen SK BMD Vorwärts Steyr Quo vadis, Vorwärts Steyr? Aus den jüngsten 8 Liga-Partien nur 4 Punkte (1S,1U) und 6 Niederlagen! Setzt es die 10. Saison-Niederlage für die Elf von Chefcoach Daniel Madlener in dessen Heimat Vorarlberg, werden sich die Oberösterreicher über 3 Monate lang in der Tabelle als Vorletzter sehen. Wenig Mut macht bei den Gästen die Auswärts-Bilanz, einzig in der Liga noch in der Fremde ohne Dreier, bei gerade mal 2 Remis. Selbst wenn der FC Dornbirn in der Heimtabelle nur auf Rang 12 (3S,1U,3N) zu finden ist, hängen die Trauben für Vorwärts im Ländle hoch. Beim Tabellen-9. ist es zwar ein ständiges Auf und Ab im Herbst gewesen, doch nach Saison-Stotterstart hat das Team von Thomas Janeschitz noch zeitig den Turnaround geschafft, würde sich mit einem Sieg im letzten Spiel des Jahres 2022 von den unteren Rängen weiter distanzieren und auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern.

Fr, 11.11.2022, 18:10 Uhr FAC - SV Horn Live-Ticker FAC gegen SV Horn Der Herbst- beim amtierenden Vize-Meister! Sehr interessantes Duell! Der SV Horn Herbstmeister, überwintern die Gäste auch als Spitzenreiter? Der FAC in Zugzwang, um als Tabellen-7. (24) nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Im Hinspiel gelang den Floridsdorfern, einzig in der Liga auswärts noch unbesiegt (3S,5U9), ein 1:1 in Horn. Nachdem man sich bereits auf der Siegerstraße wähnte, ehe Mulahalilovic last Minute noch für die Waldviertler den Ausgleich erzielte. In der vergangenen Saison gewann der FAC beide Duelle mit jeweils 3:0. Doch der SV Horn kommt mit breiter Brust, kassierte auswärts erst eine Niederlage. Die Gäste stehen kompakt und spielen effizient, Comebacker-Qualitäten inklusive. Letzteres wurde oft genug im Herbst bewiesen, frag nach beim FAC vom Hinspiel.

Fr, 11.11.2022, 20:30 Uhr SKU Amstetten - SKN St. Pölten Live-Ticker SKU Amstetten gegen SKN St. Pölten Prestigeträchtiges NÖ-Duell! Der besten Auswärts-Mannschaft der Liga aus St. Pölten (5S,1U,1N) könnte noch der große Coup gelingen, um im Idealfall in Runde 16 als Spitzenreiter zu überwintern. Dafür braucht der Tabellenzweite im Freitag-Spätabendspiel einen Sieg und zuvor einen "Umfaller" des SV Horn beim FAC. Amstetten gilt als heimstark, kassierte erst am Sonntag mit dem 1:2 gegen Liga-Leader SV Horn die erste Niederlage im Ertl Glas-Stadion. In den ersten 10 Runden meist Tabellenführer, verzeichnete die Elf von Jochen Fallmann, dem gebürtigen St. Pöltener, in den vergangenen Wochen einen Abwärtstrend. Den gilt es für den derzeit Rangsechsten zu stoppen, um nicht weiter "durchgereicht" zu werden. Ein schweres Unterfangen, denn die homogene Gäste-Elf, mit einer gesunden Mischung aus Routiniers & Talenten, kommt mit breiter Brust und besticht vor allem immer wieder durch Qualität von der Bank.

Sa, 12.11.2022, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - First Vienna FC 1894 Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen First Vienna FC 1894 Was für ein Topspiel! Aufstiegs-Aspirant FC Blau Weiß Linz kontra Aufsteiger. Die Linzer Torfabrik derzeit mit Produktions-Power: 21 Tore aus den vergangenen 5 Ligaspielen (4 im Schnitt), die letzten 4 Spiele jeweils 4 Tore vorn! Dazu 5 Siege en suite, ließen die Scheiblehner-Schützlinge auf die Überholspur begeben und im Idealfall könnte der derzeit Dritte der Tabelle (28 Punkte) der "lachende Dritte" sein und als Spitzenreiter überwintern. Vorausgesetzt Unterschiedsspieler Matthias Seidl und Co. machen am Samstag ihre Hausaufgaben gegen eine sicher nicht zu unterschätzende Vienna und gewinnen das 6. Spiel in Folge, während tags zuvor Spitzenreiter SV Horn (30) und der SKN St. Pölten (29) auswärts zumindest nicht voll anschreiben. Doch der Kultklub aus Wien um den jungen Aufstiegs-Trainer Alexander Zellhofer, 28 Jahre, wird nicht zum Ausflug in Europas Kulturhauptstadt von 2009 reisen. Zumal die Vienna den Linzern eh "im Nacken" sitzt und als Vierter nur 2 Zähler Rückstand hat, um mit einem Sieg gar vorbei zu ziehen. Das Momentum liegt zwar auf Blau Weiß-Seite, doch die Blau-Gelben gewannen immerhin mit 2:0 das Hinspiel...am 22. Juli...in Runde 1...damals getragen von der Aufstiegs-Euphorie.

Sa, 12.11.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - KSV 1919 Live-Ticker GAK 1902 gegen KSV 1919 Das zweite steirische Duell in Runde 16! Der GAK 1902, einzig von allen 16 Klubs auf eigenem Terrain noch unbesiegt (5S,2U) und in der Heimtabelle Spitzenreiter, braucht gegen das wiedererstarkte Schlusslicht einen Sieg, um oben dran zu bleiben. Die Rotjacken aktuell auf Rang 5 und durchaus in Reichweite nach ganz oben. Doch Vorsicht: die Falken wie "Phönix aus der Asche"...getreu dem Motto "Totgesagte leben länger"...nach 13 Runden noch ohne Dreier, zuletzt mit 2 Siegen in Folge. Überhaupt nur eine Niederlage in den vergangenen 4 Spielen, und diese gegen aktuell eh nicht zu stoppende Blau-Weiß Linzer mit 2:4 daheim. Der Trainer-Effekt mit Rückkehrer Abdulah Ibrakovic bekommt sukzessive Wirkung. Beim Hinspiel landete der GAK 1902 - damals am Wochenende seiner 120-Jahr-Feier - einen 5:1-Kantersieg in Kapfenberg. Allerdings ist das derzeit nicht mehr das "KSV-Gesicht" wie noch am 4. September. Der GAK 1902 sollte gewarnt sein.

So, 13.11.2022, 10:30 Uhr SK Rapid II - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SK Rapid II gegen Young Violets Austria Wien Das "kleine Wiener-Derby" der 2. Mannschaften der Bundesligisten bildet den Jahresabschluss in Liga 2 mit der Sonntag-Matinee in Hütteldorf. Die Wiener Violetten derzeit auf Rang 12, nur 1 Zähler vor dem Tabellen-14. Rapid II. Die Young Violets bisher auswärts zwar mit 2 Siegen, doch auch 5 Niederlagen. Beide Teams mit einem fast identen Torverhältnis nach 15 Runden: Die Hütteldorfer Youngster mit 21:33, die Jung-Veilchen mit 21:32. Apropos Tore...! Unvergessen das Torfestival im Hinspiel an jenem denkwürdigen 19. August. Einer Dramaturgie, die in diesem Herbst in Liga 2 speziell war. Erst Rapid II durch Binder früh vorn (5. Min.), dann drehen die Suchard-Schützlinge die Partie, legen nach Toren von Pecar und Doppelpack Dramé 3:1 vor, um dann das "traumatische Ende" zu erleben. Erst Tepecek per Elfer zum Anschlusstor, ehe Softic mit einem sehenswerten Freistoß in der 8. Min. (!) der Nachspielzeit noch das 3:3 für die Elf von Stefan Kulovits gelang. Welches Spektakel liefern die beiden offensivfreudigen Teams der "jungen Wilden" diesmal?

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at