Vor der 19. Runde in der ADMIRAL 2. Liga stellt sich oben im Aufstiegs-Rennen ebenso ein Dreikampf dar wie unten im Kampf um den Klassenerhalt. Im Top-Spiel und Duell der Nachzügler zwischen dem Vierten GAK 1902 und Gastgeber First Vienna FC 1894, aktuell Fünfter, rückt der Sieger womöglich an das Führungstrio heran, um eigens noch Aufstiegs-Chancen zu wittern. Spitzenreiter FC Blau-Weiß Linz will seine erstmals in dieser Saison errungene Tabellenführung in Lafnitz verteidigen. Beim Kellerduell zwischen dem Drittletzten SK BMD Vorwärts Steyr und dem wiedererstarkten Schlusslicht KSV 1919 geht es um BigPoints um den Klassenerhalt. Nachfolgend die VORSCHAU auf den 3. Spieltag im Frühjahr.

War vor einer Woche beim 4:0-Kantersieg über Amstetten nicht zu stoppen: Doppeltorschütze Diakité, der wie die Roten Jungbullen vom FC Liefering im Frühjahr bisher richtig aufdrehen. Auch gegen den formstarken Herbst-Meister und aktuell Tabellenzweiten SV Horn in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim?

Bei den Young Violets will die Unserie nicht aufhören, nur 1 Zähler aus den vergangenen 6 Spielen, bei 5 Niederlagen. Akute Austria-Abstiegsgefahr! Und jetzt kommt auch noch die in der Liga bisher auswärts einzig unbesiegte Mannschaft aus St. Pölten, gegen die die Wiener Violetten bereits im Hinspiel mit 5:0 unter die Räder kamen. Außerdem ist der "enthronte Spitzenreiter" nach der 0:2-Niederlage daheim gegen den SV Horn und dem Abrutschen auf Rang 3 "heiß", will eine Reaktion zeigen und braucht im Aufstiegsrennen beim Dreikampf mit dem neuen Liga-Leader FC Blau-Weiß Linz und dem Zweiten Horn einen Dreier. Da sind die Suchard-Schützlinge krasser Außenseiter gegen die erfolgshungrigen Wölfe.

Ist die Luft beim SKU Amstetten wirklich schon raus? Im Herbst bis Runde 13 meist unter den Top2, dabei sogar 6 Mal Spitzenreiter, befinden sich die Fallmann-Schützlinge seither im freien Fall, wissen nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Nur 2 Punkte aus den vergangenen 5 Partien bei 3 Niederlagen. Rang 8! Quo vadis, Mostviertler? Und Vorjahres-Vizemeister FAC? Wartet noch auf den ersten Punkt und gar das erste Tor in 2023. Nach zwei 0:1-Niederlagen gegen jeweils 2. Mannschaften von Bundesligisten (SK Sturm & SK Rapid) ist der Tabellensechst gegen den Tabellennachbarn in Zugzwang, um nicht tiefer im "Niemandsland der Tabelle" zu versinken. Noch liegen die Wiener 2 Plätze vor den Niederösterreichern. Doch nur 1 Punkt. Das Hinspiel war denkwürdig...gewann Amstetten in der 94. Min. mit 3:2.

Das "Kellerduell-Topspiel". Verlieren verboten! Allemal für die Falken aus der Steiermark, die allerdings seit der 52-jährige Bosnier Abdulah Ibrakovic als Trainer im Spätherbst zurück gekehrt ist, im Aufwind scheinen (3 Siege aus den vergangenen 5 Partien) und bei ihrem 2. Gastspiel binnen einer Woche in Oberösterreich punkten wollen. Im Hinspiel gab es 1:1. Vorwärts ist gut bedacht rückwärts zu schauen, kassierte aus den vergangenen 11 Partien 7 Niederlagen und verbuchte in dem Zeitraum nur 2 Siege. Spannung pur in diesem Match, in dem sicher kein "Schönheitspreis" zu erwarten ist.

Der FC Blau-Weiß Linz ist derzeit das Nonplusultra in Liga 2, schaffte nach 18 Runden erstmals den Sprung an die Tabellenspitze. 8 Siege in Folge, mit 30:5 Toren (fast 4 im Schnitt)...zuletzt 5 Mal "zu Null"-Siege! Welch ein Statement! Doch der SV Lafnitz überzeugte in den vergangenen Partien, ist 3 Spiele en suite unbesiegt (2S,1U) und gab sich beim Hinspiel in Linz erst spät und nur knapp mit 1:0 durch das "goldene Tor" von Abwehrspieler Maranda geschlagen. Die Gastgeber können befreit aufspielen und werden sich sicher nicht kampflos aufgeben.

Beide Teams sind erfolgreich in das Frühjahr und jeweils mit zwei beachtlichen Siegen gestartet. Das Hinspiel in Horn am Freitagabend, des 2. September 2022, war lange Zeit spannend, ehe Pronichev in der 84. Min. den 3:1-Heimsieg der Horner besiegelte. Doch die Roten Jungbullen zeigen im Frühjahr ein anderes Gesicht. Das Formbarometer beider Teams stimmt und verheißt in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim ein spannendes, offenes Match. Der Tabellenneunte aus Salzburg will weiter "auf der Überholspur" bleiben und im einstelligen Tabellenbereich vorrücken, der Herbst-Meister und Tabellenzweite SV Horn will oben dran bleiben.

Welch ein Kult-Duell und Topspiel zugleich. Denn wenn der gastgebende Fünfte und der zwei Zähler davor rangierende Vierte aus der Steiermark noch am Führungstrio Blau-Weiß Linz, Horn & St. Pölten dran bleiben wollen, braucht es Punkte. Davon hat der GAK 1902 durch seine (zu) vielen Unentschieden schon manche liegen lassen. Zuhause ist die Elf von Gernot Messner einzig in der Liga noch unbesiegt (7S,2U), doch auswärts gehört die Bilanz bei nur einem Dreier in der Fremde aufpoliert. Das Hinspiel gewannen die Steirer durch das "goldene Tor" von Markus Rusek mit 1:0 (77.). Er und Winter-Neuzugang Viunnyk, der schnell die Sympathien der GAK 1902-Fans erobert zu sein hat und nach dem ersten Heim- auch seinen ersten Auswärts-Treffer anpeilt, nähren die Hoffnungen, dass es auch auf der Hohen Warte zu einem Gäste-Sieg reicht.

Fast ein Duell der Gegensätze! Dort die Südstädter mit Abwärts- gegenüber den jungen Hütteldorfern im Aufwärts-Trend und sogar 2 Ränge und 2 Zähler vor dem Bundesliga-Absteiger. Nach 5 Niederlagen in Serie hat der gastgebende Tabellen-12. aufzupassen, nicht noch weiter "durchgereicht" zu werden. Bereits das Hinspiel im Allianz Stadion verloren die Panther mit 2:1 gegen die SK Rapid-Amateure, die seit jenem 29. Oktober unbesiegt sind und dabei 4 Siege feierten (plus 1U). Die "Hütteldorfer Himmelsstürmer" im Flow, peilen einen einstelligen Tabellenplatz an (derzeit 10.)

Bei Aufsteiger SK Sturm II ist es in dieser Saison ein stetes Wechselbad, wobei die "Blackies-Youngster" auch immer wieder für positive Überraschungen gut sind. Im Duell der punktgleichen Tabellenmittelfeld-Klubs gilt es zeitig zu punkten, um nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Vorarlberger treten nach ihrem Zwischen-Hoch im September (damals Punkte-Maximum aus 4 Siegen) derzeit "auf der Stelle", holten aus den vergangenen vier Partien gerade mal einen Zähler und konnten den Winter-Abgang von Toptorjäger Renan bisher noch nicht kompensieren. Der Brasilianer schnürte auch einen Doppelpack beim 3:1-Hinspielsieg gegen die jungen Grazer, die im Retourmatch leicht zu favorisieren sind.

Fotocredit: FC Liefering via Getty