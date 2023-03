Die ADMIRAL 2. Liga biegt in Rd. 20. ein. Aus dem Dreikampf um den Meistertitel ist wieder ein Vierkampf geworden. Und der Vierte GAK 1902, zu Hause einzig in der Liga noch unbesiegt, könnte weiter Boden gut machen im Heimspiel gegen den Vorletzten Young Violets. Und nebenbei Schützenhilfe für den steirischen Nachbarn KSV 1919 leisten. Denn falls der wiedererstarkte Langzeit-Tabellenletzte im steirischen Duell mit Aufsteiger SK Sturm Graz II seine Hausaufgaben erfolgreich macht und die Austria Wien-Amateure beim GAK 1902 verlieren, wandert die Rote Laterne nach Wien-Favoriten. Nachfolgend die VORSCHAU.

Im Hinspiel schaute Schlussmann Schmid und der FC Blau-Weiß Linz verdutzt drein in Amstetten, schenkten die Mostviertler den Gästen ein 1:0 ein. "Gold-Torschütze" war damals Joker Thomas Mayer, der 24 Minuten nach seiner Einwechslung auf Vorlage von Stefan Feiertag traf (82.). Gibt es am Sonntagmorgen in Linz Revanche?

Fr, 17.03.2023, 18:10 Uhr SV Horn - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker SV Horn gegen SK BMD Vorwärts Steyr Auch wenn der SV Horn keine Bundesliga-Lizenz eingereicht hat und nicht aufsteigen will, wird der Herbstmeister ehrgeizig genug sein, um beim Meister-Titel ein Wörtchen mitreden zu wollen. Seit dem 3. Spieltag sind die Waldviertler unter den Top3 der Liga, blieben auch vom Trainerwechsel im September unbeeindruckt in der Erfolgsspur. Beim Hinspiel hatte Philipp Riederer das Zepter von Rolf Landerl übernommen und sogleich in Steyr einen 3:1-Auswärtssieg gefeiert. Die Bilanz der Gäste in der Fremde macht nicht gerade Mut: 5 Niederlagen und 3 Remis steht gerade mal 1 Sieg gegenüber. Der Tabellendrittletzte aus Oberösterreich wartet immer noch auf den ersten Dreier in 2023, spielte zuletzt zwei Mal 1:1 vs. steirische Klubs (KSV 1919, SV Lafnitz). Die Madlener-Elf reist als Außenseiter nach Horn.

Fr, 17.03.2023, 18:10 Uhr KSV 1919 - Sturm Graz II Live-Ticker KSV 1919 gegen Sturm Graz II Beim KSV 1919 ist ein Aufwärtstrend nach der Rückkehr von Chefcoach Abdulah Ibrakovic im Oktober unverkennbar. Wenn alles gut verläuft, werden die Falken an diesem Wochenende sogar die Rote Laterne an die Young Violets abgeben. Wobei sich alles in der Steiermark abspielt. Der Tabellenletzte braucht einen Sieg wie im Hinspiel in Gleisdorf (1:0, Puschl, 5. Min.) im steirischen Duell mit den Sturm Graz Amateuren und tags darauf Schützenhilfe vom GAK 1902 gegen die Austria Wien-Amateure.

Fr, 17.03.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - FC Liefering Live-Ticker SKN St. Pölten gegen FC Liefering Wer hätte das zu Jahresbeginn gedacht, dass dies in der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga das Top-Spiel wird. Der Spitzenreiter aus St. Pölten empfängt die Mannschaft der Stunde aus Liefering, die einzig in der Liga in 2023 das Punkte-Maximum erzielte, ja gar kalenderjahrübergreifend 4 Siege en suite verbuchte und sich in der Tabelle auf der Überholspur befindet. Das Hinspiel verloren die Ingolitsch-Schützlinge zwar mit 1:2, doch im Herbst zeigten die Jungbullen noch ein "anderes Gesicht". Letzteres gilt auch für die Wölfe...die überwiegend in der Fremde wildern und auswärts stolze 25 Punkte (8S, 1U,1N) holten, demgegenüber daheim nur 13 (!) gegenüberstehen (4S,1U,4N). Mit dem 6. Sieg in Folge winkt dem Tabellen-9. aus Liefering bei günstigem Verlauf der anderen Partien gar ein großer Sprung auf Rang 5!

Fr, 17.03.2023, 20:30 Uhr FAC - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker FAC gegen FC Flyeralarm Admira Das Freitagaben-Flutlicht und Einzel-Spiel! Der Vorjahres-Vizemeister empfängt den Bundesliga-Absteiger. Den auf Rang 8 abgerutschten FAC (27 Punkte) und die Südstädter (10., 24) trennen nur 3 Zähler. Nach 5 Niederlagen in Folge feierten die Panther zuletzt gegen den bis vor einer Woche "Seriensieger" SK Rapid II einen erlöstenden 3:1-Heimsieg. Die ersten Punkte im 4. Anlauf unter Regie von Neo-Chefcoach Rolf Landerl. Die Admira-Auswärtsbilanz in dieser Saison ist allerdings äußerst kärglich: bereits 6 Niederlagen, bei 2 Remis und nur 1 Sieg. Demgegenüber kämpfen die Gastgeber gegen den FAC-Frühjahrsfluch des 0:1 an. 3 Spiele = 3x jeweils 0:1 verloren. Das Hinspiel am 23. Oktober endete 1:1 für den FAC bei den heimstarken Südstädtern.

Sa, 18.03.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Licht Loidl Lafnitz War der 4:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger SK Sturm Graz II der Turnaround für die Dornbirner nach zuvor vier Partien mit nur 1 Zähler? Die Lafnitzer sind schwer zu "knacken" und seit mittlerweile 4 Partien unbesiegt (2S,2U), rangen zuletzt auch den Überfliegern vom FC Blau-Weiß Linz nach deren imposanten Siegesserie ein 1:1-Remis ab. Auswärts gilt für die Steirer bisher in der Saison: "Sekt oder Selters"...stehen in 9 Partien 4 Siege 5 Niederlagen gegenüber. Beim Hinspiel am 20. August gab´s ein 1:1, wobei den Vorarlbergern erst Last-Minute (90.+5!) durch Martin Krizic per Distanzschuss der Ausgleich gelang.

Sa, 18.03.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - Young Violets Austria Wien Live-Ticker GAK 1902 gegen Young Violets Austria Wien Was geht noch beim Spitzenreiter der Heim-Tabelle? Einzig in der Liga ist der GAK 1902 zuhause noch unbesiegt (7S, 2U), holte 23 Punkte in Graz gegenüber nur 11 auswärts. Doch der jüngste Auswärts-Dreier bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 (0:2) und zwei Frühjahrs-Siege in Folge dürfte die Elf von Gernot Messner beflügeln. Der Tabellenvierte aus der steirischen Landeshauptstadt ist dran am Führungs-Trio, sollte allerdings gegen den Vorletzten Young Violets nichts verschenken. So wie im Hinspiel, als sich die Rotjacken bei den Wiener Violetten am 7. Oktober mit einem 1:1 zu begnügen hatten. Als der GAK 1902 wohl damals schon zu sehr in Gedanken beim ÖFB-Cup-Match gegen Sturm Graz war und den Liga-Alltag vernachlässigte...

Sa, 18.03.2023, 14:30 Uhr SK Rapid II - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SK Rapid II gegen First Vienna FC 1894 Nach 5 Spielen en suite ohne Niederlage und dabei gar 4 Siegen, erhielt die Elf von Stefan Kulovits zuletzt mit der 1:3-Niederlage beim - allerdings auch heimstarken - FC Flyeralarm Admira einen Dämpfer, der bei den jungen Rapidlern jedoch keine "bleibenden Schäden" hervorrufen dürfte. Doch was ist mit der Vienna los? Zwar mit Rang 5 durchaus gut dastehend, kassierte der Aufsteiger in den vergangenen vier Partien drei Niederlagen. Was sich allerdings relativiert bei Gegner wie die jüngst im Flow befindlichen Blau-Weiß Linz, FC Liefering und GAK 1902. Dennoch hat die Elf von Alexander Zellhofer aufzupassen, nicht weiter durchgereicht zu werden. Rang 7 war in dieser Saison bisher die schlechteste Platzierung, vom Achten FAC ist man aktuell nur 2 Zähler entfernt. Das Hinspiel auf der Hohen Warte endete 2:2, wobei die Vienna viel Moral bewies und einen 0:2-Rückstand von Strunz (44.) und Binder (49.) noch wettmachte durch Steiner (56.) und Grozurek (78.).

So, 19.03.2023, 10:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SKU Amstetten Das finale Match der 20. Runde hat es in sich. Die Fußball-Sonntags-Matinee! Beide Teams begegneten sich in dieser Saison schon zwei Mal in Pflichtpartien, jeweils in Amstetten. Wo Blau-Weiß Linz zunächst am 31. August im ÖFB-Cup einen 3:0-Sieg feierte, um vier Tage später in der Liga eine 0:1-Niederlage zu kassieren. Joker Thomas Mayer stach damals für die Niederösterreicher (82.). Nach fünf Partien ohne Sieg (3N, 2U) gelang der Fallmann-Elf zuletzt mit dem 1:0 über den FAC mal wieder ein Sieg. Während sich Blau-Weiß Linz nach einer imposanten Erfolgsserie von 8 Siegen en suite gestoppt wurde und sich mit einem 1:1 in Lafnitz zu begnügen hatte, wodurch die erstmalige Tabellenführung nach einer Woche wieder weg war. Doch die könnte am Wochenende wieder zurückkehren, wenn die Blau-Weißen wieder Mal ihrer Heimstärke (8S, 1U,1N) gerecht werden.

Fotocredit: Harald Dostal/FotoMedia