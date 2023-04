Im Mittelpunkt der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga steht eindeutig das Top-Spiel zwischen den Aufstiegs-Aspiranten GAK 1902, aktuell Tabellendritter (47 Punkte) und dem läuft dem FC Blau-Weiß Linz, Tabellenzweiter (48) - Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Hochspannung verheißt auch der Kampf um den Klassenerhalt, wo ab Rang 9, FC Dornbirn 1913, der am Samstag den auswärtsstarken Spitzenreiter SKN St. Pölten empfängt, noch gesamt acht Teams gefährdet sind. Nachfolgend die VORSCHAU.

Einer der Hoffnungsträger beim FC Blau-Weiß Linz und in dieser Saison wiederholt Unterschiedsspieler: Matthias Seidl. Nach 4 Spielen Zwangspause wegen Syndesmosebandanriss gab der 21-jährige Kuchler zuletzt beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Dornbirn 1913 sein Comeback. Mit dem formstarken Torgaranten Ronivaldo (mit 14 Treffern Führender der 2. Liga-Torschützenliste) bildet Seidl ein Top-Scorer-Duo und traf selbst schon 12 Mal in dieser Saison (plus 4 Assist). Der Salzburger erzielte nach Ronivaldo-Vorarbeit auch beim Hinspiel gegen den GAK 1902 (1:1) die 1:0-Führung und wird schon seit Monaten mit dessen Erzrivalen SK Sturm Graz für die neue Saison in Verbindung gebracht. Der 3. Top-Torjäger im Bunde bei den Blau-Weißen - Fally Mayulu (10 Tore) - wechselt ja bereits definitiv zum SK Rapid Wien.

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - Sturm Graz II Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen Sturm Graz II Vorletzter vs. Drittletzter...nachdem am Mittwoch erst die Bundesliga-Teams beider Traditionsvereine aufeinandertrafen, nun also das Duell der jeweiligen Amateure. Die Young Violets haben sich nach einer Unserie kalenderübergreifend bei nur 1 Punkt aus 8 Spielen (7N, 1U) im Frühjahr wie "Phönix aus der Asche" zurückgekämpft, nehmen die "Mission Klassenerhalt" an. Holten aus den vergangenen 4 Partien 3 Siege (1N), alle übrigens mit 2:1. Zuhause scheinen die Suchard-Schützlinge auf Remis spezialisiert, schon 6 "X". Der Aufsteiger aus Graz hatte lange Zeit einen sicheren Tabellen-Mittelfeldplatz inne, ehe sich im Frühjahr ein Negativ-Trend abzeichnete: 5 Niederlagen (1 U) aus 8 Spielen, bei 2 Siegen. Doch die Steirer waren wiederholt in dieser Saison schon für Überraschungen gut, doch wie geht die junge Truppe mit dieser neuen Situation, plötzlich auf einem Abstiegsplatz zu stehen, um? Das Hinspiel verloren die "Young Blackies" daheim gegen die "Young Violets" mit 1:2.

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr FAC - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FAC gegen SV Licht Loidl Lafnitz Schau an der FAC, hat sich, nachdem mehr schlecht als recht in das Frühjahr gestartet bei nur 1 Punkt aus den ersten 6 Spielen (5N, 1U) mit zuletzt 2 Siegen gefangen und den freien Fall erstmal gestoppt. Auch die "Torsperre", nur 1 Treffer in 6 Spielen, wurde beendet und zuletzt standen zwei Mal je 3 Treffer zu Buche. Beim Hinspiel am 5. August in Lafnitz wurden gar 4 Treffer erzielt und mit dem 4:0 der bisher höchste Saisonsieg verbucht. Doch Lafnitz ist nicht zu unterschätzen und ein zäher Gegner, hat den Aufstiegs-Aspiranten SKN St. Pölten und FC Blau-Weiß Linz jeweils daheim im Frühjahr Unentschieden abgetrotzt und auch dem GAK 1902 jüngst bei der 2:3-Niederlage alles abverlangt. Auswärts gibt es für die Steirer in dieser Saison nur "Top oder Flop", stehen in bisher 11 Spielen 5 Siege und 6 Niederlagen zu Buche. Gehen der Tabellensechste auch diesmal leer aus, würde Verfolger WAC an den Gästen vorbei ziehen.

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr SK Rapid II - KSV 1919 Live-Ticker SK Rapid II gegen KSV 1919 Die Amateure des ÖFB-Cup-Finalisten SK Rapid sind zwar derzeit beste 2. Mannschaft eines Bundesligisten, doch sind als Tabellen-11. und gerade mal 3 Punkte vor einem Nichtabstiegsplatz noch längst nicht gesichert. Nach 5-sieglos Spielen (2U, 3N) gab es zwar zuletzt mit dem 2:1-Erfolg beim neuen Schlusslicht SK Vorwärts Steyr einen "Befreiungsschlag", doch jetzt kommen die wiedererstarkten Kapfenberger. Diese phänomenalen Falken, lagen 23 Runden auf einem Abstiegsplatz, überwiegend gar auf dem letzten Rang, um seit einer Woche erstmals am "rettenden Ufer" zu sein. Seit 6 Spielen sind die Steirer unbesiegt, feierten dabei 4 Siege (2U)...die Falken hamstern Punkte um Punkte...sind absolut im Flow. Das Momentum spricht für die Gäste, die das Hinspiel daheim mit 0:2 verloren.

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - SKU Amstetten Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen SKU Amstetten Der 3. Trainer soll es nun richten beim FC Flyeralarm Admira. Nach Pätzold & Landerl nun also der erst 27-jährige Wright, der ehemalige "Co." Ob mit Wright alles "right" wird, wird sich zeigen. Amstetten hat gerade eine Mini-Serie am Laufen, ist seit 4 Partien unbesiegt und ließ nach 2 Remis jüngst 2 Siege folgen. Im Hinspiel gegen die Südstädter gab es ein 1:1 nach 1:0-Führung der Mostviertler. Die Admiraner im freien Fall, nurmehr 1 Zähler vor einem Abstiegsplatz und aus den vergangenen 11 Spielen nur mit einem Sieg bei 8 Niederlagen. Ein zweiter Abstieg in Folge wäre der "Super-Gau" bei den Panthern.

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Horn Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SV Horn In der Herbstsaison zählten beide Teams noch zu den Top5, wurde der SV Horn sogar Herbstmeister, kassierte nach einer Erfolgsserie damals im September allerdings gegen die Vienna mit 0:3 (Doppelpack Edelhofer) nicht nur eine empfindliche, sondern auch die erste Heimniederlage. Coach Landerl wurde daraufhin freigestellt, es übernahm Riederer, dessen Vertrag jetzt für die neue Saison verlängert wurde. Vlt. ein Signal zur rechten Zeit, denn seit den beiden Frühjahrs-Auftaktsiegen läuft es überhaupt nicht mehr bei den Waldviertlern, die seit 6 Spielen ohne Sieg sind (3U, 3N) und Gefahr laufen, Rang 4 zu verlieren. Womöglich noch an die Vienna, die mit einem Sieg nurmehr 3 Zähler hinter den Gästen liegen würde. Doch auch beim Aufsteiger läuft es derzeit mehr schlecht als recht, 3 Niederlagen in Folge, Absturz auf Rang 8 und aus den jüngsten 6 Partien nur 1 Sieg (1U, 4N).

Fr, 28.04.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Blau-Weiß Linz Das "Spiel der Runde". Dritter vs. Zweiter. Beide Teams trennt nur 1 Zähler. Der GAK 1902 einzig in der Liga Zuhause unbesiegt, die Linzer auswärts schon mit 5 Niederlagen. Die Grazer gehen nach 7 Spielen ohne Niederlage und dabei gar 6 Siegen mit "breiter Brust" in das Top-Spiel. Dazu noch der 3:2-Sieg des Willens und der Moral jüngst beim heimstarken SV Lafnitz. Im Hinspiel in Linz gab es ein 1:1, könnte diesmal für die Steirer zu wenig sein. Bei den Blau-Weißen blüht Toptorjäger Ronivaldo im Frühjahr auf, außerdem ist der Top-Torjäger vom Herbst, Matthias Seidl, nach Verletzung wieder zurück. Es könnte ein Freitagabend-Krimi werden dieses wegweisende Match zweier Aufstiegs-Aspiranten.

Sa, 29.04.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SKN St. Pölten Live-Ticker FC Dornbirn gegen SKN St. Pölten Spitzenreiter SKN St. Pölten kann das Top-Spiel zwischen seinen beiden Verfolgern und Mit-Aufstiegs-Kandidaten GAK 1902 vs. FC Blau-Weiß Linz erstmal in Ruhe verfolgen, um dann eigens die Tabellenführung im Samstag-Spiel in Dornbirn zu verteidigen. Die Niederöstereicher gehen stark auf die 50 (Punkte) zu (derzeit 49), sind mit Abstand beste Auswärts-Mannschaft der Liga (27 Punkte, 8S/3U/1N, bei 21:6 Toren) und gewannen das Hinspiel gegen die Rothosen mit 2:0. Lang ist´s her...in Runde 1 am 23. Juli! Die Dornbirner sind zwar auf Rang 9, doch mit 30 Zählern noch längst nicht gerettet und in den vergangenen vier Partien obendrein mit 3 Niederlagen. Der Ländle-Klub könnte noch zum Zünglein an der Waage beim Aufstiegsrennen werden, unterlag zuletzt knapp mit 0:1 beim Zweiten Blau-Weiß Linz und empfängt nach dem SKN St. Pölten am letzten Spieltag noch den GAK 1902 an der Birkenwiese.

So, 30.04.2023, 10:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Liefering Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FC Liefering Nach 3 Niederlagen in Folge ist die Lage für Vorwärts Steyr enorm prekär geworden, haben die Madlener-Mannen erstmals die Rote Laterne. Im Jahr zuvor noch wiedererstarkt im Frühjahr, ist diesmalbei den bisherigen 8 Spielen ein Negativ-Trend zu verzeichnen: 1S/3U/4N. Anders der FC Liefering, der im letzten Match vor der Winterpause noch den Turnaround schaffte und jahresübergreifend 4 Siegen en suite holte. In den jüngsten 5 Spielen lief es dann nicht mehr so, steht nurmehr 1 Dreier zu Buche, bei 3 Niederlagen und 1 Remis. Natürlich lässt der Abgang von Toptorjäger Karim Konaté an Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg auch eine Riesenlücke. Mit Rang 10 und 30 Punkten haben die Jungbullen aufzupassen, nicht doch noch in den "Abstiegs-Sog" zu geraten. Das Hinspiel war übrigens äußerst spektakulär. Zunächst führt der FCL mit 1:0, dann zogen die Steyrer auf 3:1 davon, ehe die Ingolitsch-Schützlinge großartige Moral bewiesen und im Finish noch ein 4:3-Sieg gelang.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at