Nach der ländespielbedingten Pause geht es rein in das letzte Drittel der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24, steht Runde 21 auf dem Programm. In der im Topspiel der heimstarke Tabellenvierte SV Guntamatic Ried den um 13 Punkte besser postierten Liga-Leader GAK 1902 herausfordert. Die Grazer gehen "auf die 50 zu", bei aktuell 48 Punkten, und würden mit dem neunten Auswärtssieg einen weiteren Schritt Richung ADMIRAL Bundesliga-Rückkehr machen. Damit zur Vorschau.

Großkampftag am Karfreitag in der Innviertel Arena! Im Hinspiel am 1. September in Graz stolperten Mark Grosse und die SV Guntamatic Ried nach großer Gegenwehr gegen Michael Lang und Liga-Leader GAK 1902. Beim 1:0 erzielte Toptorjäger Daniel Maderner das goldene Tor für die Steirer.

Fr, 29.03.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - KSV 1919 Live-Ticker DSV Leoben gegen KSV 1919 Nach der 14-Spiele-Fabelserie ohne Niederlage (elf Mal in der Liga und drei Mal im ÖFB-Cup) hat es Aufsteiger DSV Leoben bei der Vienna (0:1) erwischt. Vor dem Uniqa-ÖFB-Cup-Hit im Halbfinale am nächsten Mittwoch gegen den SK Rapid (Monte Schlacko, 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gilt es gegen den KSV 1919 in die Erfolgsspur zurück zu finden und sich mit einer gelungenen Generalprobe bzw. einem Positiverlebnis auf die Pokal-Partie einzustimmen. Die Kapfenberger warten seit sechs Spielen auf einen Sieg, gewannen das Hinspiel aber mit 2:1. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fr, 29.03.2024, 20:30 Uhr SV Guntamatic Ried - GAK 1902 Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen GAK 1902 Das Top-Spiel! Beste Heimmannschaft (wobei beide 23 Punkte zuhause holten) kontra Top-Auswärtsteam (25 Punkte)! In der Innviertel Arena ist die SV Ried bis auf den Umfaller gegen den FAC eine Macht und bewies zuletzt gegen formstarke Lieferinger Moral sowie ihre ureigensten Comebacker-Qualitäten. Doch die hat der GAK sowieso. Die Grazer sind das Nonplusultra der Liga, kommen mit breiter Brust ins Innviertel und wollen ihre Vormachtstellung in der Liga erneut unter Beweis stellen. Spannung pur vor sicher großer Kulisse! Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 30.03.2024, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SV Horn Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Horn Nach elf (!) Niederlagen sorgte der Tabellenvorletzte FC Dornbirn unter Interimscoach Eric Orie mit dem 4:1-Sieg in Bregenz für ein fausdicke Überraschung in Runde 20. Der SV Horn kommt mit der Empfehlung von drei Dreiern en suite und spielte in dieser Saison noch nie unentschieden. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 31.03.2024, 10:30 Uhr SV Stripfing - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SV Stripfing gegen First Vienna FC 1894 Mit ihrem ersten Sieg im Kalenderjahr stoppte die Vienna den Erfolgslauf von Aufsteiger DSV Leoben. Tags darauf folgte dann die überraschende Entlassung von Aufstiegstrainer Alexander Zellhofer. Der 34-jährige Mehmet Sütcü übernimmt interimistisch und steht nun vor seinem Debüt. Aufsteiger SV Stripfing hängt auf Rang 13 fest und hat die derzeit längste Niederlagenserie aller 16 Klubs (6N). Wann endet die Unserie? Ligaportal-Tipp: 0:2.

So, 31.03.2024, 12:30 Uhr FC Liefering - FAC Live-Ticker FC Liefering gegen FAC Dritte Ostersonntag-Partie. Der FC Liefering hatte bei der heimstarken SV Ried vor der länderspielbedingten Ligapause nach großem Fight am Ende mit 2:3 das Nachsehen. Der FAC will in der Red Bull Arena Rang 2 verteidigen. Ein interessantes Duell zweier spielstarker Mannschaften. Nachdem die Floridsdorfer sowohl Liga-Leader GAK 1902 als auch der SV Guntamatic Ried die einzige Saison-Heimniederlage zufügtne, will der Auswärtsschreck nun auch die "Salzburger Festung" einnehmen. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL