Schien vor wenigen Tagen Runde 30 in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 noch ein "Herzschlag-Finale" zwischen vier Klubs um den Klassenerhalt zu werden, wird der morgige letzte Spieltag nurmehr zur Makulatur. An dem Vereine und Spieler verabschiedet, Akteure geehrt, gekürt und gewürdigt werden. Für einige Klubs kommen die Auswärtsspiele eher einem Samstags-Ausflug gleich, für andere geht es lediglich um bessere Platzierungen. Preise gibt´s bei Meister GAK 1902. Spannung um die Torjäger-Krone, wo sich ein Trio Hoffnungen machen darf. Der Korrektheit halber liefern wir wie gehabt die VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp.

Das ist ja nicht mehr im Kopf auszuhalten, wird sich womöglich auch Luca Wimhofer über die turbulenten Tage samt Abstiegs-Entscheidungen am "grünen Tisch" in der ADMIRAL 2. Liga gedacht haben? Während der 20-jährige Innenverteidiger, der nach Leihjahr wieder zu Kooperationsklub LASK zurückkehrt und somit morgen - wie viele andere Akteure in Liga 2 - vor einem Abschiedsspiel steht, mit dem SV Horn auf eine Sorglos-Saison zurückblicken kann. Die Waldviertler standen stets auf einem gesicherten Mittelfeldplatz, werden am Ende auf einem einstelligen Rang landen. 26 Runden lang galt für die Blau-Weißen nur Sieg oder Niederlage, ehe sie im 27. Match beim Grazer Gastspiel bei Meister GAK 1902 doch das "X" entdeckten (1:1).

Sa, 25.05.2024, 17:30 Uhr SV Stripfing - FAC Live-Ticker SV Stripfing gegen FAC Im offiziellen Auswärtsspiel auf eigenem FAC-Platz wollen die Floridsdorfer Rang 3 sichern. Während der Tabellen-12. SV Stripfing (zweitschwächstes Rückrunden-Team) befreit aufspielen kann, nichts mehr zu befürchten hat, da die drei Absteiger mit Leoben, Dornbirn und Amstetten nun feststehen. Nach aufreibender Rückrunde mal ein völlig neues Feeling für das Team um den erfolgreichen Interims-Trainer Florian Hart. Eigenartiges Gefühl dagegen wohl für die Floridsdorfer, die auf ihrer Heimstätte offiziell ein Auswärtsspiel haben. Ob sie da auch die Gäste-Kabine aufsuchen? Das Hinspiel gewannen die Mörec-Mannen dank Doppelpack von Abwehr-Routinier Christian Bubalovic mit 2:0 am 24. November. Das Retourmatch werden sie wohl auch für sich entscheiden und den 14. Saisonsieg verbuchen. Ligaportal-Tipp: 0:2.

Sa, 25.05.2024, 17:30 Uhr SW Bregenz - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker SW Bregenz gegen FC Flyeralarm Admira Wie beim SV Stripfing gilt auch bei SW Bregenz das große Durchatmen. Nach sechs Niederlagen (allesamt obendrein ohne Treffer) retteten die Vorarlberger zuletzt in St. Pölten Lastminute gerade noch eine Punkt (2:2). Im Duell schwächstes gegen drittbestes Rückrundenteam kann das Team von Rückkehrer Regi van Acker erstmals wieder befreit aufspielen und will sich mit dem ersten Heimsieg seit 21. Oktober (2:1 vs. SV Horn) aus einer turbulenten Saison verabschieden. Das Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 3:1 in der Südstadt. Wie ernst nehmen es die Panther mit einer Revanche? Die Admira im Frühjahrs-Flow, kann noch Dritter werden. Ligaportal-Tipp: 0:2.

Sa, 25.05.2024, 17:30 Uhr SV Guntamatic Ried - FC Dornbirn Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen FC Dornbirn Duell zweier Teams der Stunde und Erfolgs-Klubs der vergangenen zehn Runden! Sieben Siege in acht Spielen SVR, Respekt! Am emotionalen Abschiedstag für SV Ried-Urgestein Marcel Ziegl will der Vizemeister einen weiteren Dreier. Die Dornbirner "Mentalitäts-Monster" seit der Übernahme von Interimstrainer Eric Orie im März mit einem Erfolgslauf (7S, 2U, 1N), doch nun ist der Ländle-Klub im "Tal der Tränen". Jäh gestoppt durch den Zwangsabstieg. Das Märchen ist aus. Bitter.... Ligaportal-Tipp: 3:1.

Sa, 25.05.2024, 17:30 Uhr GAK 1902 - KSV 1919 Live-Ticker GAK 1902 gegen KSV 1919 Nach der vorletzten Runde und am Pfingstmontag-Abend sah es noch so aus, dass die Kapfenberger im Herzschlag-Finale der vierte im Bunde sind und ausgerechnet beim Meister Matchball haben. Doch nun wird das Graz-Gastspiel zum Samstags-Ausflug für die Falken. Während der Meister am Feiertag mit diversen Ehrungen & Prämierungen nochmal letzte Kräfte bündeln und seinen zahlreichen Fans vor großer Kulisse und sicher auch prächtiger Stimmung einen Sieg bieten will. Bevor sich die Rotjacken, die in der Rückrunde daheim noch unbesiegt sind und das Hinspiel in Kapfenberg mit Mühe 3:2 gewannen, dann in die ADMIRAL Bundesliga verabschieden. Und wer weiß... vielleicht wird ja Daniel Maderner sogar noch Torschützenkönig? Ligaportal-Tipp: 4:1.

Sa, 25.05.2024, 17:30 Uhr DSV Leoben - Sturm Graz II Live-Ticker DSV Leoben gegen Sturm Graz II Nächstes Steirer Duell, doch mit fadem Beigeschmack und Leid hier, Freud da. Ironie des Schicksals: Durch den Zwangsabstieg des DSV Leoben retten die Gastgeber unfreiwillig den Liga-Verbleib für den - in der sportlichen Tabelle - Vorletzten SK Sturm Graz II, der trotz vieler Niederlagen oft schwer zu biegen war in dieser Saison. Ein komisches Gefühl an der Kultstätte Monte Schlacko Arena, an der Deni Alar sich noch die Torjägerkrone aufsetzen könnte. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 25.05.2024, 17:30 Uhr SV Horn - SKN St. Pölten Live-Ticker SV Horn gegen SKN St. Pölten Niederösterreich-Duell! Der SKN St. Pölten unmissverständlich die große Enttäuschung der Saison. Im Frühjahr im "Tabellen-Treibsand" abfallend, seit acht (!) Spielen sieglos (2U, 6N). Die soliden Horner stets in dieser Saison im gesicherten Mittelfeld, vier Punkte aktuell vor den Wölfen liegend und auch in deren Revier erfolgreich gewesen per 2:0-Hinspielsieg. Die Waldviertler zwar zuletzt drei Mal sieglos (2U, 1N), doch ein einstelliger Tabellenplatz ist sicher. Während die Gäste zumindest noch ihrem Torjäger Dario Tadic zur Torjäger-Krone verhelfen könnten. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 25.05.2024, 17:30 Uhr FC Liefering - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Liefering gegen SV Licht Loidl Lafnitz Alle (Be-)Achtung: Der FC Liefering ist das beste Rückrunden-Team (30 Punkte), hat ein sensationelles Frühjahr gespielt und wird die Saison auf Rang 7 beenden. Der SV Lafnitz Zehnter, zuletzt mit zwei Heimniederlagen. Im Hinspiel überrollten die Jungbullen die Steirer mit einem 6:1-Kantersieg. Gilt "Lieblingsgegner Lafnitz" in dieser Saison für die Salzburger auch im Retourmatch in der Red Bull Arena? Wo sich Kooperationspartner RB Salzburg eine Liga höher mit einem 7:1 aus dem Spieljahr verabschiedet hat. Gehen auch die Beichler-Schützlinge auf Torejagd, wie im Hinspiel? Ligaportal-Tipp: 4:1.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL