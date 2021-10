Am Sonntag um 14:30 Uhr trifft der LASK auf einen gern gesehenen Gegner, gastiert mit dem WAC doch jenes Team in Pasching, welches der LASK in der vergangenen Saison fünf Mal (4x Liga, 1x Cup) besiegen konnte. Vor dem Duell am Sonntag liegen die Kärntner zwei Punkte vor dem LASK, der aktuell den zehnten Platz innehat.

Wieland über WAC: "Es gibt Möglichkeiten, ihnen wehzutun"

"Es war sehr schön, fast zwei reguläre Wochen trainieren und an gewissen Dingen arbeiten zu können. Die letzten Einheiten stimmen mich sehr, sehr positiv", sagt LASK-Coach Andreas Wieland. Konkret habe man an "physischen Komponenten, am Spiel gegen den Ball sowie an Umschaltmomenten" gefeilt, verriet Wieland.

"Der WAC hat eine Mannschaft, die seit mehreren Jahren so zusammenspielt und auch mit unterschiedlichen Trainern in der selben Grundordnung agiert. Sie haben mit Sicherheit ihre Stärken mit dem Ball und einen sehr dominanten Spielmacher. Aber es gibt Möglichkeiten, ihnen wehzutun, zum Beispiel in Umschaltmomenten oder mit aggressivem Spiel gegen den Ball", betont der LASK-Coach, der nun wieder einen größeren Kader zur Verfügung hat, nachdem einige zuletzt verletzte Spieler ins Training zurückgekehrt sind.

Marko Raguz womöglich ein Thema für die Startelf

In der Offensiv-Abteilung machten sowohl Mamoudou Karamoko als auch Andreas Gruber gute Fortschritte. Auch Philipp Wiesinger ist Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Dass er im Kader stehen wird, ist aber eher unwahrscheinlich, sagte Trainer Wieland. Nach wie vor verletzt sind hingegen Tobias Lawal und Yannis Letard.

Wiedergenesen ist auch Marko Raguz, der in den Überlegungen von Chefcoach Wieland freilich eine Rolle spielt. "Es waren immer wieder Rückschläge dabei, aber in den letzten Wochen hat sich da beruhigt. Ich war in den letzten zwei, drei Wochen in jedem Training dabei. Daher bin ich auch ein Thema für Sonntag, denke ich", so der Eferdinger. Trainer Wieland gab sich auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann diplomatisch: "Er ist ein Spieler, den ich in meinen Gedanken habe."

Weitere Statements von Andreas Wieland und Marko Raguz sehen Sie im nachfolgenden Video:

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal