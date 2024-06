SK Puntigamer Sturm Graz

Mi., 19.06.: Trainingsauftakt Fr., 28.06., 18 Uhr: Testspiel vs. SC Weiz, Stadion Weiz Sa., 29.06., 17 Uhr: Testspiel vs. FC Admira, Stadion Dechantskirchen Sa., 06.07., 15 Uhr: Testspiel vs. NK Domzale, Sportplatz Tillmitsch Sa., 06.07., 18 Uhr: Testspiel vs. FC Ruch Lwiw, Sportplatz Gralla Mo., 08.07. - Sa., 13.07.: Trainingslager Irdning Sa., 13.07.: Testspiele vs. FC Midtjylland, Irdning, Uhrzeiten offen Sa., 20.07., 18 Uhr: Testspiel vs. AS Monaco, Windischgarsten Di., 23.07.: Testspiel geplant, Merkur Arena, Uhrzeit offen WOE 26./27./28.07.: Pflichtspielauftakt 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup WOE 02./03./04.08.: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

FC Red Bull Salzburg

Sa., 22.06.: Leistungstests. Mo., 24.06.: Start Mannschaftstraining (Taxham) Sa., 29.06.: Testspiel (Gegner noch offen) Sa., 06.07., 15 Uhr: Testspiel vs. SV Kuchl (Kuchl) Sa., 06. bis Mi., 17.07.: Trainingslager in Saalfelden Sa., 13.07., 15:30 Uhr: Testspiel vs. Sparta Prag (CZ) in St. Johann/Tirol Mi., 17.07.: Testspiel (Gegner noch offen) Sa., 20.07.: Testspiel (Gegner noch offen) WOE 26./27./28.07.: 1. Runde UNIQA ÖFB Cup WOE 02./03./04.08.: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25 Die./Mi., 06./07.08.: Hinspiel 3. Quali-Runde UEFA Champions League Die./Mi., 10./11.08.: 2. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25 Die./Mi., 13./14.08.: Rückspiel 3. Quali-Runde UEFA Champions League

LASK

-

SK Rapid Wien

So., 23.06.: Trainingsauftakt Fr., 28.06., 18 Uhr: Testspiel beim SC Herzogenburg/NÖ Sa., 06.07. - Sa., 13.07.: Trainingslager Wellness-Hotel "Freigold" im Mühlviertel/OÖ - zwei Testpiele geplant Sa., 20.07., 17:30 Uhr: Testspiel vs. AC Milan(Allianz Stadion) Do., 25.07.: Hinspiel UEFA-Europa League-Quali-Runde 2 (Auslosung 19.06.) So., 28.07.: 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup. Do., 01.08.: Rückspiel UEFA Europa League-Quali-Runde So., 04.08.: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

TSV Egger Glas Hartberg

-

SK Austria Klagenfurt

Mo., 24.06., 09:30 Uhr: Trainingsstart. Fr., 28.06., 18 Uhr: Testspiel vs. SK Treibach, Sportanlage Gurnitz in Ebenthal Mi., 03.07., Ankickzeit offen: Testspiel vs. FC Hermagor (Hermagor) Sa., 06.07., 09:30 Uhr: Tag der Offenen Tür, Karawankenblick-Stadion im Sportpark. Präsentation der neuen Trikots, Trainingsmatch Bundesligist vs. Amateure, Meet & Greet samt Autogrammstunde mit den Profis und Stadionführungen sowie Flohmarkt der Nachwuchsteams. Jeder Gast erhält ein Essen und ein Getränk kostenlos. Mi., 10.07., Ankickzeit offen: Testspiel vs. FK TSC Bačka Topola (Serbischer Europa-League-Teilnehmer), Wildon Sa., 13.07., 15 Uhr: Testspiel vs. FC Koper (1. Liga Slowenien), SAK-Sportanlage in Welzenegg Mi., 17.07.; 16 Uhr: Testspiel vs. SV Leoben, Karawankenblick-Stadion Sa., 20.07., Ankickzeit offen: Testspiel vs. Caykur Rizespor (1. Liga Süper Lig, Türkei), SAK-Sportanlage in Welzenegg WOE 26./27./28.07.: Pflichtspielauftakt 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup. WOE 02./03./04.08.: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

RZ Pellets WAC

Mo., 24.06.,14:30 Uhr: Trainingsstart Fr., 28.06., Uhrzeit offen: Testspiel vs. SC St. Veit (Jacques Lemans Arena) Fr./Sa., 05.06.07., Gegner und Uhrzeit offen: Testspiel in Viktring So., 07.07. bis So., 14.07.: Trainingslager in Windischgarsten (Hotel Dilly) Die., 09.07., Uhrzeit offen: Testspiel vs. RC Strasbourg Fr., 12.07., Uhrzeit offen: Testspiel vs. FK Zeleziarne Podbrezova Fr./Sa., 19./20.07., Gegner und Uhrzeit offen: Testspiel WOE 26./27./28.07.: Pflichtspielauftakt 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup. WOE 02./03./04.08.: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

FK Austria Wien

Mo., 24.06.: Trainingsauftakt - siehe auch HIER! Sa., 29.06., 17 Uhr: Testspiel vs. DAC Dunajska Streda (h, Trainingsplatz) Mo., 01.07. - Fr., 06.07.: Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf Mi., 03.07., 17 Uhr: Testspiel vs. Sepsi OSK (Bad Tatzmannsdorf) Sa., 06.07., 15:30 Uhr: Testspiel vs. Paksi FC (Ilz) Mi., 10.07., 11 Uhr: Testspiel vs. Bohemians Prag (h, Trainingsplatz) Sa., 13.07., 17 Uhr: Testspiel: FC Zlin (h, Trainingsplatz) Fr., 19.07., Uhrzeit offen: Testspiel (Gegner offen) Do., 25.7., Qualifikation 2. Runde UEFA Conference League Hinspiel (Auslosung am 19. Juni) So., 28.7.: 1. Runde UNIQA ÖFB Cup Do., 01.08.: Qualifikation 2. Runde UEFA Conference League Rückspiel So., 04.08.: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

FC Blau-Weiß Linz

Die., 18.06., 15 Uhr: Trainingsstart, Sportpark Lissfeld - siehe auch HIER! Mi., 26.06.: Testspiel vs. ŠK Slovan Bratislava (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) Sa., 29.06., 15 Uhr: Testspiel vs. SK Admira Linz (100 Jahre Admira Linz) Die., 02.07., 18 Uhr: Testspiel vs. TSV 1860 München (Windischgarsten) Sa., 06.07., 18:30 Uhr: Testspiel vs. SV Wallern (Ort noch unbekannt) Fr., 12.07., 18 Uhr: Testspiel vs. FC Flyeralarm Admira (DATENPOL ARENA) Sa., 20.07., Uhrzeit noch unbekannt: Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers mit SSV Jahn Regensburg und FC Blau-Weiß Linz (GAZI-Stadion) WOE 26./27./28.07.: Pflichtspielauftakt 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup. WOE 02./03./04.08.: 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

Cashpoint SCR Altach

Montag, 17.06.: Trainingsstart

WSG Tirol

Mittwoch, 19.06.: Trainingsstart

GAK 1902