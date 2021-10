Der LASK kommt in dieser Saison nach wie vor nicht in Fahrt: Am Sonntag setzte es in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga eine knappe 0:1-Niederlage gegen den WAC. Trotz zahlreicher Torchancen vor allem in der absoluten Anfangsphase konnten die Linzer gegen die Kärntner nicht reüssieren. Nach elf Runden halten die Schwarz-Weißen bei nur zehn Punkten.

"Man muss realistisch sein, es wird ein schweres Jahr"

Andreas Wieland sprach von einem "absolut enttäuschenden Spiel. Wir haben eine gute Anfangsphase gesehen und eine Vielzahl an Chancen gehabt. Wenn man kein Tor schießt, dann wird es schwierig", analysierte der LASK-Coach bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Man habe sich vom Gegner "einschläfern lassen" und konnte "das Tempo nicht mehr halten", ärgerte sich Wieland.

Danach habe er ein Spiel "auf Augenhöhe" gesehen. Das 0:1 durch Tai Baribo haben sich die Oberösterreicher bei einem Konter gefangen: "Wir haben dann bei einem Konter aufgrund einer schlechten Restverteidigung und Unkonzentriertheit den Gegentreffer gefangen", so Wieland weiter.

Danach ging der LASK-Trainer genauer auf die Entstehung des Gegentreffers ein: "Es war eher ein Befreiungsschlag des Gegners. Wir sind sehr hoch gestanden, müssen uns beim Ballverlust schlauer anstellen, den Gegner doppeln und verhindern, dass sie wegspielen können. Wir müssen uns auch auf der letzten Linie besser positionieren", bemängelt der 38-Jährige.

Die bisherige Saison ist für den LASK absolut nicht nach Wunsch verlaufen. Nach elf Runden liegen die Linzer auf den zehnten Platz - nur einen Zähler vor dem Schlusslicht. Ligaportal-Reporter Herbert Pumann fragte den LASK-Coach, wie er die bisherige Spielzeit bewerten würde: "Zehn Tore sind definitiv zu wenig. Die Punkte sind ebenfalls zu wenig. Das ist nicht der Anspruch, den der Verein hat. Man muss realistisch sein, es wird ein schweres Jahr", mahnt Wieland, der den Kopf aber nicht in den Sand steckt: "Wir haben noch elf Spiele, um mehr Punkte und Tore zu erzielen. Man kann es sich in dieser Liga nicht leisten, oft Punkte liegen zu lassen."

Weitere Statements von Andreas Wieland und Felix Luckeneder zur Niederlage gegen den WAC sehen Sie im nachfolgenden Video:

