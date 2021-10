Eine "Mega-Aufgabe" wartet laut Christian Ilzer auf den SK Sturm Graz am heutigen Donnerstag in der UEFA Europa League. Die Grazer bekommen es am Geburtstag ihres Cheftrainers (heute wird Ilzer 44 Jahre alt) mit dem spanischen Tabellenführer Real Sociedad zu tun. Der nächste harte Brocken in dieser "verschleierten Champions-League-Gruppe", wie es Ilzer treffend formulierte.

"Wir müssen in allen Bereich an die Grenzen gehen"

"Real Sociedad ist eine typisch spanische Mannschaft. Ihre Kernkompetenz ist das Positionsspiel und der Ballbesitz. Über die Stärke des spanischen Tabellenführers braucht man nicht viel sagen. Es wird eine Mega-Aufgabe für uns, wir sind wieder krasser Außenseiter. Aber es gibt immer Wege, um überraschen zu können, und diese wollen wir finden", betonte Sturm-Coach Ilzer am Mittwoch.

Freuen dürfen sich die Grazer auf eine tolle Kulisse. Rund 15.000 Fans werden heute in der Merkur-Arena in Graz dabei sein und das Stadion in einen Hexenkessel verwandeln.

Ilzer weiß, dass seine Schützlinge gegen die bärenstarken Spanier alles in die Waagschale werfen müssen, um für eine große Überraschung sorgen zu können: "Wir müssen in allen Bereich an die Grenzen gehen und nicht nur 25 Minuten lang. Ein Spiel von uns auf höchstem Level ist gefragt."

