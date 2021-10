Für den LASK geht es am dritten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Europa Conference League zum armenischen Klub FC Alaschkert. Der Klub aus der Hauptstadt Jerewan rangiert in der heimischen Meisterschaft auf dem enttäuschenden vorletzten Rang. Für den LASK sieht es aber unwesentlich besser aus: Die Linzer liegen in der Bundesliga nur auf Platz zehn.

Wieland: "Bei den bisherigen internationalen Auftritten haben wir mitunter unsere besten Spiele gemacht"

Nichtsdestotrotz gastieren die Oberösterreicher als klarer Favorit bei Alaschkert. Zudem darf dem LASK die Auswärtsbilanz im internationalen Geschäft Hoffnung machen. Die bisherigen drei Europacup-Auswärtspartien in dieser Saison konnten die Linzer jeweils zu Null für sich entscheiden. "Bei den bisherigen internationalen Auftritten haben wir mitunter unsere besten Spiele gemacht", sagte Andreas Wieland vor dem Abflug nach Armenien.

Der LASK-Coach ist fest davon überzeugt, dass seine Schützlinge zurück auf die Siegerstraße kommen können: "Wenn wir wieder zurück zu unserem Spiel finden und unsere Verhaltensweise über einen längeren Zeitraum als 25 Minuten auf den Platz bringen, dann werden wir sicher etwas Zählbares mitnehmen", führte Wieland aus.

Abwehrspieler Jan Boller sagte im exklusiven Ligaportal-Interview am Flughafen in Linz: "Uns fehlt definitiv nicht die Qualität. Wenn einmal der Knoten platzt, dann werden wir die Spiele, die wir vermeintlich gewinnen müssen, auch gewinnen. Das gibt uns dann noch mehr Aufschwung."

