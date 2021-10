In der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum zweiten Mal in dieser Saison zum Kärntner Derby zwischen dem WAC und SK Austria Klagenfurt. Die Klagenfurter sind seit fünf Pflichtspielen ohne Niederlage und haben eine breite Brust. Doch auch die Wolfsberger kamen zuletzt so richtig in Fahrt und feierten zwei 1:0-Siege in Folge.

Peter Pacult muss auf neun Spieler verzichten

„Wir freuen uns sehr auf das Match und werden gut vorbereitet sein. Meine Mannschaft hat im Verlauf der Saison eine tolle Mentalität unter Beweis gestellt und immer wieder bewiesen, dass sie Rückschläge wegstecken kann. Die Personaldecke ist extrem dünn. Aber es werden elf Spieler für die Austria am Platz stehen, die alles geben, um beim WAC zu bestehen“, versichert Klagenfurt-Coach Peter Pacult.

Die Personaldecke bei den Violetten ist tatsächlich sehr dünn, fallen doch mit Michael Blauensteiner, Kosmas Gkezos, Maxi Moreira, Julian von Haacke, Tim Maciejewski, Fabian Miesenböck, Benjamin Hadzic, Thorsten Mahrer (Rotsperre) und Turgay Gemicibasi (Gelbsperre) gleich neun Spieler aus. „Wir leben davon, ein verschworener Haufen zu sein. Einer ist für den anderen da. So wird es auch beim WAC sein“, stellt Patrick Greil klar.

