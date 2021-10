Zum Abschluss der 12. Bundesliga-Runde kommt es in Graz zum Spitzenspiel zwischen dem SK Sturm und FC Red Bull Salzburg. Die Bullen sind in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen, halten bei 31 Punkten nach elf Spielen. Acht Punkte dahinter rangieren die Grazer auf dem zweiten Tabellenplatz.

Matthias Jaissle erwartet "eine richtige Challenge"

„Jetzt gilt es, nach der Champions League sowohl körperlich als auch mental wieder in einen Zustand zu kommen, dass wir am Sonntag 100 Prozent abrufen können. Wir gehen davon aus, dass es am Sonntag wieder so ein offener Schlagabtausch wird, wie schon im ersten Duell bei der Saisoneröffnung. Die Grazer stehen für eine ganz klare Idee von Fußball und spielen bisher eine beeindruckende Saison. Großes Kompliment an die Mannschaft und meinen Kollegen Christian Ilzer. Von dem her wird das am Sonntag eine richtige Challenge für uns", betont Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

Rasmus Kristensen sagt vor dem Liga-Schlager: „Für uns gibt es nichts Besseres als Topspiele, wir freuen uns schon wieder auf Sonntag. Aktuell haben wir in der Mannschaft ein richtig gutes Gefühl und viel Selbstvertrauen. Gegen Wolfsburg haben wir es top gemacht. Auch Sturm hat in der Europa League gegen Real Sociedad gut gespielt und ist in der Meisterschaft Zweiter. Es treffen also zwei richtig starke Mannschaften aufeinander.“

Für die Grazer war nach der knappen Niederlage in der Europa League Wundenlecken angesagt: „Wir haben nach dem intensiven Spiel am Donnerstag einige angeschlagene Spieler (Prass, Gazibegovic; Anm. d. Red.) und werden sehen, wer dann bis Sonntag soweit ist, um auch beim Tabellenführer wieder einen intensiven Fight und ein starkes Fußballspiel abliefern zu können. Jetzt heißt es top zu regenerieren und sich mental und inhaltlich perfekt auf den Tabellenführer vorzubereiten. Wir werden einen guten Plan schmieden und mit viel Überzeugung und Selbstvertrauen nach Salzburg reisen", sagt Christian Ilzer.

Sturms Topscorer Jakob Jantscher fügt hinzu: "Es wartet bereits das nächste Spitzenspiel auf uns und wir brennen auf den Schlager in Salzburg. Wir werden unsere Kräfte sammeln und wieder alles raushauen. Als Spieler gefällt mir der Rhythmus sehr und ich freue mich auf ein großes Spiel in Salzburg."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.27 | Unentschieden 5.75 | Sturm 9.25

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.