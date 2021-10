International hui, National pfui: So lässt sich die bisherige Saison des LASK wohl am besten beschreiben. Während es im Europacup mit dem Toreschießen sehr gut funktioniert (16 Tore in sieben Spielen), sind die Linzer in der ADMIRAL Bundesliga mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Nach der 0:1-Heimniederlage am Sonntag gegen Altach herrschte auch bei den Fans Frust.

"Leider hat wiederum die Durchschlagskraft und Entschlossenheit in der Box gefehlt"

Andreas Wieland sprach von einem Ergebnis, das "nicht zufriedenstellend" ist. „Wir haben ab der ersten Minute versucht nach vorne zu kommen und Torchancen herauszuspielen - das ist uns auch gelungen. Leider hat wiederum die Durchschlagskraft und Entschlossenheit in der Box gefehlt", haderte der LASK-Coach.

Einmal mehr haben die Athletiker zahlreiche Torchancen vergeben, ehe Altach-Youngster Noah Bischof in der 83. Minute zum 0:1 einschoss: „Den Gegner hatten wir lange gut im Griff, gegen Ende fangen wir uns dann den Gegentreffer wegen einer Unachtsamkeit. Das darf uns natürlich nicht passieren. Es hilft uns jetzt nicht, ständig darüber zu reden, was offensichtlich gerade nicht funktioniert. Stattdessen werden wir noch enger zusammenrücken, uns gegenseitig bestärken, um aus dieser Situation rauszukommen", hielt Wieland fest.

Rene Renner betonte, dass er eine derartige Situation in seiner Karriere schon einmal erlebt habe und stimmte dem Trainer zu: „Wir müssen eng zusammenrücken, weiter hart arbeiten und die Torchancen nützen."

Gegen die Vorarlberger ist Andreas Wieland nicht zum ersten Mal vom gewohnten 3-4-3-System abgewichen und hat seine Mannschaft mit einer Viererabwehrkette auf das Feld geschickt. "Die Analyse hat ergeben, dass wir konteranfällig sind. Durch die Viererkette haben wir mehr Konterabsicherung", erklärte der LASK-Coach.

Die sportlich schwierige Situation sei "jedem im Verein klar", betonte Wieland. Nach dem Schlusspfiff gab es von den Zuschauerrängen auch Unmutsbekundungen: "Ich verstehe den Unmut und die Pfiffe, weil die Tore- und Punkteerzielung nicht dafür sprechen, was wir an Qualität haben, aber wir müssen positiv bleiben und daran arbeiten, in der heimischen Liga Tore zu erzielen."

Weitere Statements von Andreas Wieland und Rene Renner hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen. Diese sehen Sie im nachfolgenden Video:

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal