Nach der ADMIRAL Bundesliga ist vor dem UNIQA ÖFB Cup. In dieser Woche finden die mit Spannung erwarteten Achtelfinal-Partien im österreichischen Pokal statt. Am Nationalfeiertag (Dienstag) finden zwei Begegnungen statt, ehe am Mittwoch vier Duelle über die Bühne gehen. Abgeschlossen wird die 2. Runde am Donnerstag mit zwei weiteren Partien.

Zwei reine Bundesliga-Duelle im Achtelfinale

Am morgigen Nationalfeiertag sind zwei Bundesligisten auswärts gefordert. Der WAC trifft auf Zweitligist SV Licht-Loidl Lafnitz. Spielbeginn in der Fußballarena Lafnitz ist um 11:30 Uhr. Im Anschluss peilt der SC Weiz die nächste Sensation an. Nach dem Sieg in der 2. Runde gegen den SC Austria Lustenau empfangen die Oststeirer im eigenen Stadion den SK Austria Klagenfurt. Anstoß in Weiz ist um 14:30 Uhr.

Am Mittwoch um 18 Uhr kommt es in Graz zu einem Bundesliga-Duell, wenn die SV Ried beim SK Sturm gastiert. Dieses Aufeinandertreffen gab es bereits vor einer Woche in der 11. Runde der heimischen Meisterschaft. Sturm gewann dieses 1:0. Ebenfalls um 18 Uhr empfängt der FAC den KSV 1919, der in der 2. Cup-Runde sensationell die Wiener Austria eliminiert hat.

Eine Stunde später werden zwei weitere Achtelfinal-Paarungen angepfiffen. Um 19 Uhr empfängt Zweitligist Blau-Weiß Linz den TSV Hartberg. Zeitgleich gastiert Österreichs Ligaprimus Red Bull Salzburg beim SKN St. Pölten.

Abgeschlossen wird die 3. Runde des ÖFB-Cups am Donnerstag in Pasching bzw. Amstetten. Um 18 Uhr trifft der LASK im zweiten reinen Bundesliga-Duell auf die WSG Tirol. Zeitgleich gastiert Rapid beim SKU Amstetten.

Die Achtelfinal-Duelle im Überblick

Dienstag, 26. Oktober, 11:30 Uhr: SV Lafnitz - WAC

Dienstag, 26. Oktober, 14:30 Uhr: SC Weiz - SK Austria Klagenfurt

Mittwoch, 27. Oktober, 18 Uhr: FAC - KSV 1919

Mittwoch, 27. Oktober, 18 Uhr: Sturm Graz - SV Ried

Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr: Blau-Weiß Linz - TSV Hartberg

Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr: SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg

Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr: LASK - WSG Tirol

Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr: SKU Amstetten - SK Rapid Wien

Die weiteren Termine im UNIQA ÖFB Cup 2021/22:

Auslosung Viertelfinale: 31. Oktober 2021

Viertelfinale: 4.-6. Februar 2022

Halbfinale: 1.-3. März 2022

Finale: 1. Mai 2022

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal