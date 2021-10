ÖFB-Cup: TSV Hartberg will gegen Blau-Weiß Linz der Rolle des Bundesligisten gerecht werden

Auf den TSV Hartberg warten in dieser englischen Woche gleich zwei Auswärtsspiele. Am morgigen Mittwoch (19 Uhr) gastiert die Russ-Truppe im UNIQA ÖFB Cup Achtelfinale in Oberösterreich beim FC Blau Weiß Linz. Die Hartberger werden am Dienstag nach dem Abschlusstraining anreisen, um sich optimal auf den Pokal vorbereiten zu können. Weiter geht's dann am Samstag in der Liga im Ländle beim SCR Altach.

Kurt Russ: "Unser Ziel ist es, im Cup zu überwintern"

Cheftrainer Kurt Russ sagt vor dem Cup-Duell gegen die Linzer: "Es erwartet uns ein starker Gegner mit einem guten Kollektiv, die sehr schnell umschalten können. Da müssen wir aufpassen. Wir sind aber der Bundesligist und dieser Rolle wollen wir gerecht werden. Unser Ziel ist es, im Cup zu überwintern. Dafür braucht es einen Sieg, den wir unbedingt einfahren wollen."

Rechtsverteidiger Marcel Schantl, der mit den Linzern in der abgelaufenen Saison Meister geworden ist, betont: "Gegen den Ex-Klub zu spielen ist immer eine schöne Geschichte. Wir sind im Vorjahr Meister geworden, damit hätte vor der Saison keiner rechnen können. Die Vorfreude ist riesig. Die Meistermannschaft von letzter Saison hat sich zwar geändert, doch der Verein hat trotz der vielen Abgänge wieder eine starke Truppe zusammengestellt. Ich erwarte daher ein extrem intensives Spiel gegen Blau Weiß Linz indem es hin und her gehen wird. Wir gehen als Bundesligist aber als Favorit in diese Partie und wollen mit unserer Qualität eine Runde weiterkommen."