In der Oststeiermark entsteht eine neue Fußballakademie: Die Delli-Group, vertreten durch Martin Dellenbach, steigt mit der Delli Sport Invest AG (DSI) und der Delli Sport Management AG (DSM) beim TSV Egger Glas Hartberg ein. Der TSV Hartberg und die DSM haben dazu vor wenigen Tagen die DSM Hartberg Fussball-Akademie GmbH gegründet. Das gibt der Bundesliga-Klub am Donnerstag bekannt.

Zur Saison 2022/2023 soll die Akademie dann ihren Betrieb aufnehmen. Den Antrag auf Zulassung der Akademie und Teilnahme am Spielbetrieb der ÖFB Jugendliga bringt der TSV Hartberg in den nächsten Wochen beim ÖFB ein.

"Die beiden Geschäftsführer der Akademie Erich Korherr und Martin Dellenbach arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, im sportlichen Bereich werden ebenfalls Percy van Lierop und Michael Steiner tätig sein", so der TSV in einer Aussendung.

Nähere Infos zu Struktur und Tätigkeiten sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller