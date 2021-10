20 Pflichtspiele, 18 Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage: Der FC Red Bull Salzburg gastiert am heutigen Samstag in der 13. Runde der Bundesliga bei der SV Ried. Die Innviertler sorgten zuletzt im ÖFB-Cup für Aufsehen, als sie auswärts gegen Sturm Graz den Einzug ins Viertelfinale perfekt machten.

Christian Heinle: "...dann ist auch gegen Salzburg etwas möglich"

„Dieser Sieg war natürlich extrem wichtig für das Selbstvertrauen. Man hat die vergangenen Wochen gesehen, dass wir fußballerisch Fortschritte gemacht haben. Leider haben wir uns nicht dafür belohnt. In Graz hatten wir auch das nötige Spielglück. Die Stimmung ist jetzt dementsprechend gut", betont Interimscoach Christian Heinle.

Mit dem Serienmeister wartet nun aber die beste Mannschaft Österreichs auf die Wikinger: „Die Salzburger werden bei uns ihr Spiel durchziehen. Wir müssen wieder eine hohe Laufbereitschaft und sehr viel Disziplin zeigen", weiß Heinle, der eine weitere Sensation aber nicht ausschließt: „Wenn wir konsequent sind, lange die Null halten können und auch wieder Spielglück haben, dann ist mit unseren Fans im Rücken auch gegen Salzburg etwas möglich."

Der Tabellenführer aus der Mozartstadt ist in der laufenden Bundesliga-Saison nach wie vor ungeschlagen und peilt den nächsten vollen Erfolg an: „Natürlich wollen wir unseren guten Lauf in der Liga fortführen und das Spiel gewinnen. Aber wir wissen auch, dass wir dazu wieder eine gute Leistung benötigen", weiß Cheftrainer Matthias Jaissle.

