Kollektives Durchatmen gab es am Sonntagnachmittag beim LASK nach dem erlösenden 3:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol. Nach zuletzt vier Liganiederlagen in Folge konnten die Athletiker den Kopf aus der Schlinge ziehen und die Rote Laterne direkt an die Wattener weitergeben.

Andreas Wieland: "Ich denke, es ist sehr positiv, dass wir drei Tore erzielen konnten"

"Aufgrund des Ergebnisses können wir mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Ich denke, dass wir etwas behäbig in die Partie gekommen sind und die ersten 20, 25 Minuten nicht so griffig waren. Wir waren da immer eine Spur zu langsam - im Kopf und in den Beinen", analysierte der LASK-Coach.

Seine Mannschaft habe dann jedoch "sukzessive das Tempo erhöht und aus einer schönen Situation das 1:0 erzielt. In der zweiten Hälfte ist es aufgrund dessen, dass WSG zurückkommen wollte, hin und hergegangen. Das zweite Tor haben wir wieder mit viel Tiefgang sehr, sehr gut herausgespielt. Ich denke, es ist sehr positiv, dass wir drei Tore erzielen konnten, aber auch keinen Gegentreffer erhalten haben", freute sich Andreas Wieland.

"Die Erleichterung ist natürlich sehr groß, aber es ist nur ein Schritt gewesen. Wir müssen weiter unsere Leistungen steigern, und wir müssen vor allem punkten", weiß der 38-Jährige.

Nunmehr geht es in die Länderspielpause, die der LASK aufgrund der zahlreichen Ausfälle gerne annehmen wird. Andreas Wieland hofft, dass dann wieder einige Spieler zurückkehren werden: "Die Hoffnung ist groß, dass viele Spieler von der COVID-Erkrankung zurückkommen und auch zuletzt verletzte Spieler wieder ins Training integriert werden. Das ist das Ziel", betont Wieland.

Weitere Stimmen von der Pressekonferenz (eingefangen von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann) sehen Sie im nachfolgenden Video:

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal