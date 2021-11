Die WSG Tirol konnte in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 3:0-Auswärtssieg im Westderby gegen den SCR Altach einfahren. Für die Tiroler war es eine Woche nach dem 5:2-Triumph über den WAC der zweite Ligasieg in Folge. In der Tabelle verbessern sich die Wattener auf Rang sieben. Der SCR Altach bleibt Tabellenletzter.

Vrioni schnürt Doppelpack

Die Wattener starteten engagiert in die Partie und bekamen früh einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Aigner den durchgestarteten Vrioni zu Fall gebracht hatte. Der WSG-Stürmer übernahm die Verantwortung und ließ Altach-Keeper Casali keine Chance - 0:1 (12.). Mit Fortdauer der ersten Hälfte wurden die Vorarlberger immer gefährlicher.

In der 24. Minute scheiterte Tartarotti mit seinem Versuch an der Stange, ehe Csaba Bukta nur wenig später im Eins gegen Eins an Oswald verzweifelte (27.). Zudem prallte auch ein abgefälschter Versuch von Edokpolor an der Stange. Am Ende konnten sich die Tiroler über eine schmeichelhafte Pausenführung freuen.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Valentino Müller auf 2:0 für die Gäste. Der 22-Jährige brachte sich mit einem starken Dribbling in Schussposition und ließ Casali mit seinem platzierten Versuch keine Chance (51.). Kurz darauf bewahrte der Altach-Keeper seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentreffer und lenkte einen Weitschuss stark über das Tor.

Die Tiroler blieben weiter am Drücker und erzielten kurz vor Schluss den Treffer zum 3:0-Endstand: Nach einer Flanke von Naschberger war Vrioni zur Stelle und netzte zum 3:0-Endstand ein.

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

SCR Altach - WSG Tirol 0:3 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Lechner

Tore: Vrioni (12./Elfmeter), Müller (51.), Vrioni (88.)

Startelf Altach: Casali - Thurnwald, Dabanli, Zwischenbrugger, N'Diaye, Edokpolor - Bukta, Aigner, Haudum, Tartarotti - Krizman

Startelf WSG Tirol: Oswald - Koch, Bacher, Behounek, Klassen - Rogelj, Petsos, Müller, Blume - Sabitzer, Vrioni

Gelbe Karten: Keine bzw. Bacher, Awoudja

Foto: GEPA/ADMIRAL