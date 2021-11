Der FK Austria Wien bekommt es in der 16. Runde der Bundesliga zu Hause mit Sturm Graz zu tun. Die Wiener liegen in der Tabelle auf dem achten Rang und haben die obere Tabellenhälfte im Auge. Sturm wiederum liegt aktuell mit 24 Punkten auf dem dritten Platz, hat aber noch ein Nachtragsspiel gegen Altach zu absolvieren.

Schmid: "Wenn wir in die Top sechs wollen, wird es Zeit, solche Spiele zu gewinnen"

"Unser Ziel ist es, in der Liga gute Leistungen auf den Platz zu bringen, Ergebnisse zu liefern und bis zur Winterpause Punkte zu hamstern. Wichtig ist, dass wir alles geben, was in uns steckt", betont Sturm-Trainer Christian Ilzer. "Die Spiele gegen die Austria sind absolute Traditionsduelle. Wir wollen natürlich gewinnen, denn jetzt kommen noch viele Spiele auf uns zu in denen wir wichtige Punkte holen können", weiß David Affengruber.

Austria-Trainer Manfred Schmid erinnert sich an das 2:2 im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison: „Wir haben beim ersten Saison-Duell in Graz ein sehr gutes Spiel gemacht. Wenn wir in die Top sechs wollen, wird es Zeit, solche Spiele zu gewinnen - das ist unser Ziel."

