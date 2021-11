Zum Abschluss der 16. Runde in der Bundesliga empfängt heute die SV Ried den SK Rapid Wien. Die Rieder haben eine unglaubliche Heimserie vorzuweisen, sind seit dem 14. März dieses Jahres im eigenen Stadion ungeschlagen. Rapid wiederum möchte nach dem 1:0-Sieg gegen Altach in der Liga nachlegen.

Hütteldorfer wollen Rieder Heimserie beenden

„Rapid hat durch den Trainerwechsel neue Impulse gesetzt. Man hat gegen Altach gesehen, dass sie ihre Dynamik super auf den Platz bringen. Es wird kein einfaches Spiel für uns“, weiß Christian Heinle.

„Die größte Einschränkung ist, dass unsere Fans nicht dabei sein dürfen. Das tut uns extrem weh. Man hat bei jedem einzelnen Spiel zuhause gesehen, wie wichtig die Fans für uns waren. Der Funke ist immer auf die Mannschaft übergesprungen, um dann noch den einen oder anderen Meter mehr zu gehen. Trotzdem werden wir alles geben, damit unsere Heimserie weiter hält. Anfang der Saison hat Rapid unter seinen Verhältnissen gespielt. Langsam passen der Anspruch und die Realität wieder zusammen. Rapid ist für mich eine Top-3-Mannschaft und sicher über uns zu stellen. Das sieht man schon am Marktwert. Aber der Marktwert alleine schießt keine Tore", so der Interimscoach der SV Ried weiter.

Rapid-Interimscoach Steffen Hofmann meint: „Wir wissen, dass die Rieder in dieser Saison gerade zuhause stark auftreten und ungeschlagen sind, dennoch werden wir natürlich mit dem Ziel, das Match zu gewinnen, hinfahren. Also wollen wir eine gute Leistung am Platz zeigen und mit drei Punkten im Gepäck wieder nach Wien zurückkehren. Dafür müssen wir unseren Spielplan umsetzen und als richtige Rapid-Mannschaft auftreten. Wir wollen uns am Sonntag in der Tabelle weiter nach oben arbeiten und ein gutes Spiel abliefern."

