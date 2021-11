Seit mittlerweile acht Pflichtspielen wartet der SK Sturm Graz auf einen vollen Erfolg. Mit dem 1:2 gegen die Wiener Austria sind die Grazer nun auch in der Bundesliga seit vier Partien sieglos. Cheftrainer Christian Ilzer haderte nach der Niederlage gegen seinen Ex-Klub mit der momentanen Verfassung seiner Schützlinge.

Ilzer: "Wir haben eine schwierige Phase in der Meisterschaft"

„Es ist jetzt jeder einzelne Spieler gefragt, dass er sich wieder auf das Wesentliche fokussiert, sich nicht zu lange runtermachen lasst und wir wirklich noch Punkte mitnehmen aus dem Restprogramm. Wir haben eine schwierige Phase in der Meisterschaft, trotzdem ist unsere Ausgangsposition absolut in Ordnung. Wir haben noch alle Möglichkeiten in dieser Saison", so der Sturm-Coach gegenüber Sky. Die aktuelle Situation beschrieb Ilzer als "extrem zäh".

Verteidiger David Affengruber meinte: „Es war kein schlechtes Spiel von uns. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit dominiert, hatten gute Torchancen, haben das Tor aber leider nicht gemacht. Wir stecken in einer schwierigen Phase, aber da können wir nur herauskommen in dem wir zusammenhalten und am besten gleich am Mittwoch einen Sieg einfahren.“

Ex-Austrianer Manprit Sarkaria hielt fest: „Es gibt noch genug Spiele, da werden wir schon noch unsere Punkte holen. Jetzt kommt einmal Altach, da werden wir Vollgas geben und drei Punkte machen.“

Foto: Harald Dostal