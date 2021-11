Nach dem großen Jubel im Europacup folgte beim LASK in der Bundesliga die nächste Ernüchterung. Die Linzer verloren am Sonntag beim TSV Hartberg 1:2. Damit liegen die Athletiker bereits sechs Punkte hinter dem Tabellensechsten. Damit sind die Athletiker schon ein gutes Stück von der Teilnahme an der Meistergruppe entfernt.

Peter Michorl hakt Teilnahme an Meistergruppe ab

Peter Michorl fand nach der Enttäuschung in der Oststeiermark gewohnt klare Worte: "Die Leistung war nicht in Ordnung, wir haben verloren. Wir haben es viel zu kompliziert gemacht und wenige Torchancen herausgespielt. Die Chancen die wir gehabt haben, haben wir wieder stümperhaft vergeben. Wir reden von Runde zu Runde davon, dass wir einen Lauf starten müssen, aber wir starten keinen Lauf. Wir müssen schauen, dass wir von Spiel zu Spiel punkten und wir müssen uns dieses Jahr auf die Quali-Gruppe einstellen, weil wenn du keine Punkte machst und keine Spiele gewinnst dann wirst du nicht raufkommen", so der gebürtige Wiener gegenüber Sky.

Andreas Wieland: "Das hat nichts mit aufgeben zu tun, aber..."

Auch Trainer Andreas Wieland war nach Schlusspfiff bedient: "Es ist sehr unangenehm, dass wir es nicht schaffen, in der Meisterschaft ein Spiel ohne Gegentor hinzubekommen. Jeden Sonntag das gleiche sagen zu müssen, ist einfach bitter", haderte der LASK-Coach. "Meine Mannschaft gibt alles, hin und wieder fehlt es aber vielleicht an Mentalität und Einstellung. Den allerletzten Schritt gehen wir nicht immer", so Wieland weiter.

„Es fehlt an der Balance. Wir schaffen es nicht, zwei Spiele in der Woche so zu gestalten, dass wir alle miteinander zufrieden sind. Es ist wirklich bitter wenn man Sonntag für Sonntag immer das Gleiche sagt. Wenn wir weiterhin Sonntags zwar ordentliche, ansprechende Leistungen bringen, aber keine Punkte mitnehmen, wird es am Ende schwierig mit der Meisterrunde. Das hat nichts mit aufgeben zu tun, aber wir müssen über Fakten sprechen und diese sprechen eine deutliche Sprache", meint der LASK-Coach abschließend.

Torhüter Alexander Schlager meinte zu Sky: "Dass du dann zum Schluss so ein Tor bekommst, da haben wir eigentlich gedrückt, machen das 1:1, sind drauf und dran und kriegen nach einem Standard das Tor. Ich glaube, dass die Entschlossenheit vorne fehlt, hinten bekommen wir leicht Tore. Schlussendlich stehen wir wieder mit null Punkten da und das ist sehr enttäuschend."

Foto: Harald Dostal