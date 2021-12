Serienmeister Red Bull Salzburg empfängt in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga den TSV Hartberg. Die Bullen hatten zuletzt mit einer Formschwäche zu kämpfen, gelang ihnen in den letzten sechs Spielen doch nur ein Sieg. Gegen die Hartberger will sich der FC Red Bull Salzburg das nötige Selbstvertrauen für das Champions-League-Highlight gegen Sevilla holen.

Kurt Russ: "Wenn wir ohne Angst auftreten bin ich überzeugt, dass etwas drinnen ist"

Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ weiß, dass sein Team in der Außenseiterrolle ist und betont: „Über die Salzburger brauchen wir denke ich nicht viel sagen. Sie sind eine richtig gute Mannschaft. Entscheidend wird sein, was wir daraus machen. Wir müssen sehr aggressiv auftreten und die Umschaltmomente gut fertigspielen, was wir gegen den LASK nicht so gut gemacht haben. Wenn wir ohne Angst auftreten bin ich überzeugt, dass etwas drinnen ist. Ich bin guten Mutes. Wir sind derzeit alle gut drauf und wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Daher erhoffe ich mir, dass wir mit einem Punktezuwachs zurückkommen.“

Salzburg-Coach Matthias Jaissle hatte zuletzt nicht viel zu jubeln, demnach soll gegen Hartberg wieder ein Sieg her: „Hartberg ist ein sehr unangenehmer Gegner, das wissen wir auch noch aus dem Hinspiel. Da haben sie uns vor große Probleme gestellt und es war eine sehr enge Partie. Hartberg hat gezeigt, dass sie auch die großen Mannschaften in der Liga schlagen können, haben gegen den WAC und Sturm Graz gewonnen. Wir werden also am Samstag wirklich alles abrufen müssen, um erfolgreich zu sein.“

Aktuell hat der Serienmeister aber mit einigen Ausfällen zu kämpfen: „Die Liste der Ausfälle ist bei uns momentan sehr lang. Aber wir lamentieren nicht rum, sondern freuen uns viel mehr darüber, dass Jerome Onguene wieder zurück ist. Er hat wieder voll trainiert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Auch Kamil Piatkowski ist wieder dabei und kommt, wie auch Oumar Solet, immer besser in Schwung. Wir wussten von Beginn der Saison an, dass es viele Spiele geben wird und wir einen sehr guten Kader haben. Wir können die lange Verletztenliste gut kompensieren.“

