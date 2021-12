Reinhold Breu verlässt den FK Austria Wien auf eigenen Wunsch mit Jahresende. Das gibt der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der Assistenztrainer von Chefcoach Manfred Schmid wird mit 01.01.2022 als Technischer Direktor beim Fußballverband in Litauen beginnen. Breu (51) übernimmt in Litauen damit wieder dasselbe Aufgabengebiet, das er auch schon vor seinem Wechsel im Sommer 2021 nach Wien beim Verband in Luxemburg inne hatte.

"Obwohl wir gerne mit ihm weitergearbeitet hätten, haben wir aber auch Verständnis, dass er ein neues Kapitel aufschlagen möchte"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Reinhold hat uns darüber informiert, dass er ein sehr interessantes Angebot aus Litauen vorliegen hat und dass er es das auch annehmen möchte. Obwohl wir gerne mit ihm weitergearbeitet hätten, haben wir aber auch Verständnis, dass er ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Ich sehe es positiv und weiß, dass so ein Abgang immer auch die Chance mit sich bringt, nochmal den einen oder anderen neuen Reizpunkt zu setzen.“

Trainer Manfred Schmid sagt: „Reinhold war ein fixer Bestandteil unseres Trainerteams, er hat in den vergangenen Monaten gute Arbeit geleistet und ich wünsche ihm alles Gute in Litauen. Wir blicken jetzt aber schon wieder nach vorne, haben bereits sehr klare Vorstellungen, wie wir die Position nachbesetzen werden. Wir werden in der Winterpause die Weichen dafür stellen, konzentrieren uns vorerst aber voll auf die Aufgabe am Sonntag gegen den LASK.“

Breu und Schmid spielten einst gemeinsam bei Austria Wien, denn der Deutsche kickte von Juli 1996 bis Dezember 1997 selber für den FK Austria Wien. Nach seiner aktiven Karriere wechselte er in das Trainergeschäft, war bei Regensburg, Eintracht Trier und in sämtlichen Nachwuchs-Nationalteams von Luxemburg (U16, U17, U19 und U21) im Einsatz. Dort war er auch mehr als zehn Jahre als Technischer Direktor engagiert. Im Juni startete er bei der Austria.

Foto: FK Austria Wien