Die Youngsters des FC Red Bull Salzburg haben im letzten Spiel der Gruppenphase in der UEFA Youth League den direkten Einzug ins Achtelfinale fixiert. Die Jungbullen besiegten die Altersgenossen vom FC Sevilla 2:0. Samuel Major brachte die Hausherren in der 74. Minute in Führung, ehe Roko Simic in der 91. Minute auf 2:0 stellte.

Die U19 des FC Salzburg schob sich damit am letzten Spieltag an Sevilla vorbei auf Platz eins, der den direkten Aufstieg ins Achtelfinale bedeutet.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images