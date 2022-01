Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte sich der Neo-Cheftrainer des SCR Altach, Ludovic Magnin der Öffentlichkeit vor. Der Eidgenosse will mit Altach schnellstmöglich zurück in die Spur und ist motiviert für seine neue Aufgabe im Rheindorf.

Trainingsstart am Freitag

Der Pressekonferenzraum in der CASHPOINT Arena war Schauplatz für den ersten offiziellen Auftritt von Ludovic Magnin als Cheftrainer des SCR Altach. Bevor er am Freitag erstmals auf die Mannschaft treffen wird, verriet der 42-jährige Eidgenosse seine Pläne und Ziele mit dem SCRA. Das erste gemeinsame Training unter dem neuen Coach bestreiten Tartarotti und Co. am kommenden Freitag. Vom 26. Jänner bis zum 4. Februar geht es ins Trainingslager nach Belek. Ein umfassender Winterfahrplan folgt in den kommenden Tagen. Keine Änderungen wird es im Trainer- und Betreuerstab geben. Der bestehende Staff wird von Ludovic Magnin zu hundert Prozent übernommen und auch im neuen Jahr für den SCR Altach tätig sein.

Statements:

Ludovic Magnin, Cheftrainer:

"Wir möchten aktiv sein und immer auch die gewisse Portion Mut mit auf den Platz nehmen. Ich will eine aktive Mannschaft sehen, eine aggressive Mannschaft, die mit und ohne Ball dynamisch spielt, wahrscheinlich ein paar Meter höher als bisher. Ich will keine Mannschaft, die reagiert. Wir müssen aber auch flexibel sein. Ich bin nicht blauäugig, es wird nicht von Anfang an alles rosarot sein. Meine Aufgabe ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Spieler wohlfühlen. Ich will, dass die Mannschaft am ersten Spieltag absolut auf dem höchsten Level ist. Der Klassenerhalt geht über die konditionellen Fähigkeiten. Wir wollen aggressiven Fußball spielen können."

Christoph Längle, Geschäftsführer:

"Bei Ludovic Magnin war vom ersten Moment an diese Energie zu spüren, die wir glauben unserer Mannschaft sehr gut tun wird. Ihn nur auf seine Impulsivität und Begeisterung zu reduzieren, wäre aber unfair. Ludovic ist ein Trainer, der sein Handwerk in der Schweiz von der Pike auf gelernt hat und aufgrund seiner fachlichen Kompetenzen sowie seiner sportlichen Erfolge als Spieler und Trainer einen hervorragenden Ruf genießt."

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: "Für uns als Vorarlberger ist Ludovic nicht unbedingt ein ausländischer Trainer, sondern es war auch eine Entscheidung für die Region. Das war aber nicht das ausschlaggebende Kriterium. Er hat sich bereits umfassend mit dem Verein, unserer Mannschaft und der Liga befasst. Selbstverständlich ist er komplett in unsere Planungen, was den Kader angeht, mit eingebunden."

Foto: SCR Altach