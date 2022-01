Aufgrund der unsicheren Situation rund um Covid hat auch der Tabellenzweite der Admiral Bundesliga, der SK Sturm Graz, entschieden, sein Winter-Trainingslager abzusagen. Die Elf um Chefcoach Christian Ilzer wird nicht wie geplant ins Trainingslager in die Türkei zu reisen (19.-29.01.), sondern stattdessen in den kommenden Wochen im benachbarten Slowenien (Čatež) mehrere Kurztrainingslager mit internationalen Testspielen abhalten. Vor ein paar Tagen hatte bereits Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg sein Trainingslager in Marbella/Spanien abgesagt.

"Die aktuelle Lage ist uns für eine Reise in die Türkei kurz vor Meisterschaftsbeginn zu unsicher. Nach Čatež haben wir eine kurze Anreise, die Möglichkeit auf Naturrasen zu trainieren und gegen sehr gute Gegner zu testen.", erklärt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker (Foto) die Änderungen.

Veränderter Vorbereitungsplan (Stand: 10.01.)

12.01. - 15.01. - Kurztrainingslager in Čatež

15.01. - Testspiel gegen MOL Fehervar

19.01. - 23.01. - Kurztrainingslager in Čatež

23.01. - Testspiel gegen Dinamo Zagreb in Zagreb

26.01. - 29.01. Kurztrainingslager (Ort offen)

29.01. - Doppeltestpiel (Gegner offen)

02.02. - 05.02. - Kurztrainingslager in Čatež

04.02. - Testspiel gegen NŠ Mura

05.02. - Testspiel gegen NK Bravo

Foto: RiPu