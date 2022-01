Bundesliga-Klub FC Flyeralarm Admira trifft eine weitere Personalentscheidung: Paul Koller verlässt die Panther. Der 19-Jährige wechselt leihweise bis Saisonende in die 2. Liga zum GAK. Die Steirer besitzen im Anschluss eine Kaufoption. Koller kam im Sommer 2016 in die Südstadt und arbeitete sich von der U15 bis zu den Profis hoch. Der Verteidiger feierte am letzten Spieltag der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt. Am 21. Mai 2021 spielte er gegen SCR Altach (1:1) durch.

Für den gebürtigen Grazer ist dieser Transfer auch eine Heimkehr: In seiner Jugend spielte er für die GAK Juniors. "Ich freue mich sehr, nach Graz-Weinzödl zurückzukehren und bin stolz, in Zukunft wieder das rote GAK-Trikot tragen zu dürfen," betont Koller.

Dieter Elsneg, sportlicher Leiter GAK 1902: "Mit Paul-Friedrich Koller haben wir nun eine weitere Zukunftsaktie in unseren Reihen. Als Linksfuß ergänzt er unseren Kader perfekt."

Foto: GAK