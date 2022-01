Aufsteiger Austria Klagenfurt ist am Donnerstagnachmittag von seiner Tour ins "Winter-Wonderland" zurück. Am Abend vor der Heimreise stand im Wintercamp in Bad Kleinkirchheim noch ein Highlight für die Violetten am Programm. Nach mehreren Stunden auf Skiern traf sich der Austria-Tross vor dem „Kärntnerhof“ mit beleuchteten Schlitten zum Nachtrodeln. Donnerstag ging‘s ein letztes Mal auf die Piste und in die Loipe, ehe nach dem Mittagessen die Heimreise nach Klagenfurt erfolgte. Ab Freitag steht dann für das Team von Chefcoach Peter Pacult endlich wieder der Ball im Fokus - doch noch nicht auf Naturrasen.

„Wir hatte tolle Tage in Bad Kleinkirchheim und haben uns im Hotel ‚Kärtnerhof’ sehr wohlgefühlt. Direktor Matthias Krenn und sein Team sind herzliche Gastgeber, da ist kein Wunsch unerfüllt geblieben. Hinzu kommt, dass wir auf abwechslungsreiche Art im Ausdauerbereich arbeiten konnten und die Mannschaft noch näher zusammengerückt ist“, sagte Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, der Bürgermeister Krenn vor der Abfahrt als kleines Dankeschön für die Einladung in seinen „Kärntnerhof“ ein gerahmtes Austria-Trikot überreichte.

Chefcoach Peter Pacult und seine Schützlinge setzen die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2021/22 in Meisterschaft und ÖFB-Cup in Klagenfurt fort. Freitag hat der 62-jährige Wiener eine Doppelschicht am Kunstrasen in Moosburg angesetzt, im Kaiser Arnulf Sportzentrum wird am Samstag (14 Uhr) auch der erste Test dieses Winters gegen den Regionalligisten SV Spittal/Drau stattfinden.

Welche Spieler dann zur Verfügung stehen, wird sich kurzfristig entscheiden. Auf jeden Fall hat der Austria-Coach auf die Verletzten Herbert Paul, Tim Maciejewski und Julian von Haacke zu verzichten, sowie auf Maxi Moreira, der nach einer Knöchel-OP noch nicht mit dem Team trainieren konnte. Wegen Krankheit fehlten Marcel Köstenbauer, Florian Jaritz, Turgay Gemicibasi, Fabio Markelic und Patrick Hasenhüttl. Alex Timossi Andersson soll wieder zur Mannschaft stoßen.

Auch in der kommenden Woche wird in Moosburg trainiert, vom 23. bis zum 29. Jänner reist der Austria-Tross dann ins Trainingslager nach Medulin (Kroatien). An der Südspitze von Instrien sind Matches gegen die slowenischen Erstligisten NK Domzale (26. Jänner) und NK Tabor Sezana (28. Jänner) vorgesehen. Am 4. Februar (20:30 Uhr) beginnt das Fußball-Jahr 2022 für die Violetten mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Bundesliga-Rivalen SV Guntamatic Ried.

Foto: GEPA Pictures