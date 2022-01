Aufgrund eines Corona-Falls innerhalb der Profi-Abteilung sagt der FC Flyeralarm Admira, der auf Rang 11 in der Admiral Bundesliga überwintert, das geplante Trainingslager in Marbella/Spanien (16.-24.01) kurzfristig ab. Auch der FC Red Bull Salzburg hatte ja bereits sein Trainingslager in der Küstenstadt an der südspanischen Costa del Sol in der Region Andalusien abgesagt.

Wie aus einer Presseaussendung des Klubs hervorgeht, erhält die Mannschaft von Chefcoach Andreas Herzog für die nächsten Tage ein Heimprogramm und wird sich am Montagvormittag einem weiteren PCR-Test unterziehen. Die nächste Trainingseinheit ist für kommenden Dienstag geplant. Die für das Trainingslager angesetzten Testspiele fallen daher aus. Es wird aktuell nach Ersatz gesucht.

BEREITS FIXIERTE TESTSPIELE:

Samstag, 29.01.: vs. Zweitligist Blau-Weiß Linz (16:00 Uhr –Südstadt)

Freitag, 04.02.: vs. Zweitligist SV Horn (14:00 –Südstadt)

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at