Der SCR Altach, Schlusslicht der Admiral Bundesliga, und Innenverteidiger Berkay Dabanli gehen getrennte Wege.

Der SCRA hat sich mit dem 31-Jährigen in beidseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Auflösung des noch bis Sommer datierten Vertrages geeinigt. Dabanli trägt zukünftig das Trikot des türkischen Zweitliga-Klubs Kocaelispor.



Der Innenverteidiger wechselte im Januar 2020 von Eskisehirspor in die CASHPOINT Arena und bestritt in den vergangenen zwei Jahren 53 Pflichtspiele für den SCR Altach. In der laufenden Saison stand er in 14 Bundesligaspielen auf dem Platz.



Der SCR Altach wünscht Berkay Dabanli für seine weitere Zukunft alles Gute und viel Erfolg.



Steckbrief:

Name: Berkay Dabanli

Geburtsdatum: 27.06.1990

Nationalität: Deutschland / Türkei

Position: Innenverteidiger

Beim SCRA seit: 07.01.2020

Foto: SCR Altach