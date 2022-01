Weiterer Winter-Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Der 23-jährige Stürmer Robin Ungerath, geboren in Rosenheim, wechselt zum Bundesliga-Sechsten ins Innviertel und erhält die Trikot-Nr. 18. Ungerath, der zuletzt für den SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern in 22 Spielen 14 Tore erzielte, hat einen Vertrag für eineinhalb Jahre mit der Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Neben Julian Wießmeier haben die Wikinger somit einen weiteren, gebürtigen Bayern in ihren Reihen.

Am Bild v.l.: Thomas Reifeltshammer (sportlicher Leiter Profis SV Ried), Robin Ungerath und Wolfgang Fiala (Sport-Vorstand SV Ried).

„Wir haben Robin Ungerath schon im Herbst beobachtet. Er ist für uns ein Spieler mit großer Perspektive. Robin hat einen ungewöhnlichen Weg genommen, hat aber bei jeder seiner Stationen seine Treffer gemacht. Er soll bei uns genau dort weiter machen und jetzt in der Bundesliga Fuß fassen“, betont Wolfgang Fiala, Sport-Vorstand der SV Guntamatic Ried.

„Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut. Das Niveau in der Bundesliga wird sicher merklich höher sein, als dort, wo ich bisher gespielt habe. Ich freue mich aber darauf, mich mit meinen Mannschaftskollegen und den Gegnern messen zu können, die schon Bundesliga-Erfahrung haben. Ich möchte mich schnellstmöglich daran gewöhnen und traue mir das auch zu“, sagt Robin Ungerath.

Steckbrief Robin Ungerath:

geboren am 19. Dezember 1998 in Rosenheim

Nationalität: Deutschland

Position: Stürmer

Größe: 181 cm

Hobbys: Reisen, Tennis, Snowboard

Vereine: 1860 Rosenheim (bis 2013), TSV Bad Endorf (2013-18), TSV Wasserburg (2018-21), Wacker Burghausen (2021/22), SV Guntamatic Ried (seit 2022)

Foto: SV Ried