Wie bereits berichtet, wechselt Thanos Petsos von der WSG Tirol definitiv zum lettischen Erstligaclub Riga FC mit Ex-Austria Wien-Chefcoach Thorsten Fink. Der Deutschgrieche zieht eine Ausstiegsklausel. Der Admiral Bundesligist aus Tirol bedankt sich im Rahmen einer Presseaussendung beim Mittelfeld-Strategen für zwei erfolgreiche Jahre und wünscht dem 30-Jährigen in Riga viel Glück.

WSG-Leistungsträger Thanos Petsos wechselt nach zwei erfolgreichen Jahren bei den Kristallkickern nun in die Virsliga, die höchste Spielklasse Lettlands. Der neue Spielort des viermaligen Nationalspielers von Griechenland liegt in der lettischen Hauptstadt Riga. Der Viertplatzierte der aktuellen Saison profitiert von einer Ausstiegsklausel in Petsos Vertrag. Mit 66 Bundesligaspielen, vier Toren und sechs Torvorlagen für die WSG war der geborene Düsseldorfer als Mittelfeldstratege in den vergangenen zwei Jahren am Höhenflug der Tiroler ganz maßgeblich beteiligt.

Statements:

Sportdirektor Stefan Köck: „Mit Thanos verlieren wir nicht nur einen erfahrenen Fußballer, sondern auch einen herausragenden Menschen. Unser Verhältnis war immer von gegenseitiger Wertschätzung getragen. Ich verstehe seine Situation. Er kann sich jetzt noch einmal verbessern. Nichtsdestotrotz tut es mir sportlich betrachtet weh. Aber ich glaube, dass Sandi (Anm.: Ogrinec) in die großen Fußstapfen von Thanos treten kann. Ich wünsche Thanos für seine Zukunft sowohl persönlich als auch beruflich das Allerbeste.“

Cheftrainer Thomas Silberberger: „Mit Thanos verlässt uns leider unser Mittelfeldstratege, der in den letzten zwei Jahren unser Spiel sehr geprägt hat. Auf der anderen Seite freue ich mich für Thanos, weil er nach eineinhalb vertragslosen Jahren vor zwei Jahren zu uns kam und sich in dieser Zeit so in die Auslage spielen konnte, dass ihn ein anderer Verein aus seinem laufenden Vertrag kauft. Was ja am Ende auch für die WSG spricht. Wir haben schon länger gewusst, dass der Abgang auf uns zukommt und deshalb mit der Verpflichtung von Sandi Ogrinec vorausschauend gehandelt. Ich bin mir sicher, dass Sandi die Lücke, die Thanos hinterlässt, über kurz oder lang schließen wird.

Thanos Petsos: „Ich danke der WSG Tirol für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich bin vor zwei Jahren nach Tirol gekommen und habe hier in Wattens eine zweite Heimat gefunden, in der ich mich mit meiner Familie sehr wohlgefühlt habe. Das Angebot aus Riga ist für mich die vielleicht letzte Chance, noch einmal in einer neuen Liga durchzustarten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und wünsche der WSG Tirol viel Erfolg.“

Foto: WSG Tirol